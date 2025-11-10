Uttarkashi News: रानाचट्टी में शराब के ठेके पर ग्रामीणों का हल्ला बोल, जड़ दिया ताला

संवाद सूत्र, जागरण बड़कोट। यमुनोत्री धाम के निकट राना चट्टी में खुले शराब के ठेके का विरोध एक बार फिर तेज हो गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार को ग्रामीणों ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ठेके पर ताला जड़ दिया। पुलिस ने तालाबंदी रोकने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध जारी रखते हुए ठेके को बंद कर दिया।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने राज्य स्थापना दिवस पर जड़ा ताला



ग्रामीणों का कहना है कि रानाचट्टी में खुले इस शराब के ठेके (उप-दुकान) के विरोध में गांव की माताएं और बहनें पहले भी कई बार आंदोलन, ज्ञापन व धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।



महावीर पंवार ‘माही’ ने बताया कि यह ठेका यमुनोत्री धाम की धार्मिक आस्था से जुड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा और क्षेत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए ठेके को स्थायी रूप से बंद किया जाना चाहिए।