    उत्तरकाशी में पुलिस ने संगठित गिरोह के चार तस्करों को किया गिरफ्तार, एक किलो से अधिक का चरस बरामद

    By Ajay Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:37 PM (IST)

    उत्तरकाशी पुलिस ने एक संगठित गिरोह के चार चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक किलो से अधिक चरस बरामद की गई है। यह कार्रवाई मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    मोरी पुलिस ने संगठित गिरोह के चार तस्कर दबोचे।

    संवाद सूत्र, पुरोला। मोरी थाना पुलिस ने संगठित गिरोह के चार शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 किलो 109 ग्राम चरस बरामद की गयी है, मामले में तस्करों के विरुद्ध थाना मोरी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.20 लाख बतायी जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीओ बड़कोट देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत जनपद में नशे के सौदागरों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिरों से मिली सूचना पर मोरी थानाध्यक्ष मोहन कठैत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सोमवार को मोरी बिंगसारी बैंड के पास चेकिंग अभियान चलाया।

    जिसमें संगठित गिरोह के चार शातिर तस्करों शहनवाज, सावेज व जितेंद्र तीनों निवासी सहारनपुर उत्तरप्रदेश व जावेद निवासी पटेलनगर देहरादून को कार से चरस तस्करी करते पकड़ा गया। सीओ ने बताया कि उक्त तस्कर बड़े शातिर किस्म के हैं, जो कि संगठित गिरोह के रुप में नशे की तस्करी करते हैं।

    तस्करी के दौरान दो गाड़ियां लेकर चलते हैं, गिरोह के कुछ सदस्य आगे वाली गाड़ी से रैकी करते निकलते हैं, वहीं अन्य सदस्य पीछे वाली गाड़ी से नशीले पदार्थ का परिवहन करते हैं। सोमवार को भी वह चरस को इकट्ठा कर देहरादून ले जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया।

    बताया कि अभियुक्त सावेज के विरुद्ध पूर्व में भी पुरोला थाने में एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज है, जिसमें वह जेल जा चुका है। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।