अजय कुमार, उत्तरकाशी। मोरी तहसील की हरकीदून घाटी स्थित पवाणी गांव में एक-दो नहीं, पूरे 39 परिवार बेघर हो गए हैं। वर्षों की मेहनत से जुटाई गई गृहस्थी उजड़ गई है। उनके पास तन पर पहने कपड़े के सिवाय और कुछ नहीं बचा है।

घरों में रखा राशन, सोना-चांदी, बर्तन और दैनिक उपयोग का सामान तक जलकर नष्ट हो गया है। इस भीषण अग्निकांड में 39 मकान आग की चपेट में आए हैं। एक पंचायत और एक प्राथमिक विद्यालय का भवन भी जलकर राख हो गया है।

पहले दिन प्रभावितों की रात आसमान के तले गुजरी। आग लगने का कारण सिलिंडर का फटना बताया जा रहा है। आग बुझाने के दौरान गिरने से ओसला गांव के गंगा सिंह भी घायल हुए हैं। चार घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया लेकिन अब ग्रामीणों के पुनर्वास की चुनौती खड़ी हो गई है। हालांकि अग्निकांड से प्रभावित 39 परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने बुधवार को बड़े स्तर पर राहत सामग्री उपलब्ध कराई।

प्रभावित परिवारों को ठंड से बचाने के लिए 123 कंबल और 100 जैकेट के साथ ही रहने और दैनिक जरूरतों का सामान वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा परिवारों के लिए 45 राशन किट, 45 गैस चूल्हे, 24 टेंट और 50 गद्दों सहित अन्य आवश्यक सामग्री गांव पहुंचाई गई है।

प्रभावित परिवारों के लिए गांव में सामुदायिक रसोई शुरू की गई है। प्राथमिक विद्यालय के स्टोर रूम को आश्रय स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग की ओर से अस्थायी हेलीपैड का निर्माण भी किया गया है।

राहत कार्यों में पुलिस, राजस्व, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन, पेयजल, विद्युत, पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें जुटी हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री, राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव ने भी हेलीकाप्टर से प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया।

ग्रामीणों की पीड़ा बुद्धि सिंह राणा, प्रह्लाद सिंह राणा और देवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि घटना के समय गांव के अधिकतर महिला और पुरुष लकड़ी और घास लेने जंगल गए थे। जो था उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने बताया कि शीतकाल के लिए घरों में राजमा, चौलाई, आलू सहित अन्य खाद्यान्न सामग्री का भंडारण किया गया था।