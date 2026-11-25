जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। मोरी तहसील के पवाणी गांव में मंगलवार शाम लगी भीषण आग पर काबू पाने में ग्रामीणों और राहत-बचाव दलों को साढ़े चार घंटे से अधिक समय तक मशक्कत करनी पड़ी। शाम 4:49 बजे लगी आग रात 9:16 बजे बुझाई जा सकी।

इस दौरान आग की चपेट में आने से 33 आवासीय भवन पूरी तरह जलकर राख हो गए, जबकि गांव का पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय भी आग की भेंट चढ़ गए। अग्निकांड से कुल 58 परिवार प्रभावित हुए हैं। आग बुझाने के दौरान ओसला गांव निवासी गंगा सिंह गिरकर घायल हो गए।

जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से मंगलवार रात जारी रिपोर्ट के अनुसार, पवाणी गांव में आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राजस्व विभाग की टीमें मौके के लिए रवाना की गईं। स्थानीय ग्रामीणों ने भी आग बुझाने में सहयोग किया। संयुक्त टीमों और ग्रामीणों की मशक्कत के बाद रात करीब 9:16 बजे आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि, तब तक 33 आवासीय भवन पूरी तरह जल चुके थे। अग्निकांड में किसी प्रकार की जनहानि और पशुहानि की सूचना नहीं है।