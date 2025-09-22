Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोरोना काल में पैरोल से फरार अभियुक्त गिरफ्तार, आत्मसमर्पण न करने पर घर की हुई कुर्की

    By ajay kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:14 PM (IST)

    उत्तरकाशी पुलिस ने कोरोना काल में पैरोल से फरार एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। चोरी के आरोप में गिरफ्तार कीर्तिलाल को 2020 में हाईकोर्ट के आदेश पर रिहा किया गया था लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपनी पहचान छिपाई और देहरादून में काम कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    कोरोना काल में पैरोल से फरार अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। कोरोना काल में पैरोल से फरार अभियुक्त को उत्तरकाशी पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। चोरी के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त को वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान नई टिहरी कारागार से हाईकोर्ट के आदेश पर पैरोल पर रिहा किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद भी वह आत्मसमर्पण न कर गिरफ्तारी से बचता रहा, जिस पर उसके घर की कुर्की की प्रक्रिया भी की गई थी।

    पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पंवार ने बताया कि उत्तरकाशी कोतवाली, थाना धरासू व बड़कोट में चोरी के प्रकरण में अभियुक्त कीर्तिलाल निवासी पुजारगांव पट्टी धनारी डुंडा उत्तरकाशी को गिरफ्तार किया गया था, जिसे वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान जिला कारागार नई टिहरी से हाईकोर्ट के आदेश पर मार्च 2020 को पैरोल पर रिहा किया गया था।

    लेकिन पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद भी अभियुक्त ने जिला कारागार में आत्मसमर्पण नहीं किया। अभियुक्त आत्मसमर्पण न कर गिफ्तारी से लगातार बच रहा था, इस पर हाईकोर्ट के आदेश पर अभियुक्त के घर की कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी।

    साथ ही अभियुक्त के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी ने स्थाई वारंट जारी किया था। मामले की गंभीरता पर एसपी के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक उत्तरकाशी कोतवाली भावना कैंथोला के नेतृत्व में कोतवाली उत्तरकाशी ने पूछताछ व गहन पड़ताल कर गत रविवार को अभियुक्त कीर्ति लाल को प्रेमनगर देहरादून से गिरफ्तार किया, जिसे सोमवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

    अभियुक्त शातिर प्रवृत्ति का है, जो कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पहचान छिपाकर देहरादून व अन्य जगहों पर काम करता था।

    अभियुक्त के विरुद्ध पौड़ी गढ़वाल के कोतवाली कोटद्वार में भी एक मुकदमा दर्ज है। पुलिस टीम की सफलता पर एसपी ने पांच हजार रुपये का नकद ईनाम देने की घोषणा की है। पुलिस टीम में डुंडा चौकी प्रभारी एसआइ प्रकाश राणा, हेड कांस्टेबल गजपाल, महिपाल शामिल रहे।