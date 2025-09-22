कोरोना काल में पैरोल से फरार अभियुक्त गिरफ्तार, आत्मसमर्पण न करने पर घर की हुई कुर्की

उत्तरकाशी पुलिस ने कोरोना काल में पैरोल से फरार एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। चोरी के आरोप में गिरफ्तार कीर्तिलाल को 2020 में हाईकोर्ट के आदेश पर रिहा किया गया था लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपनी पहचान छिपाई और देहरादून में काम कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। कोरोना काल में पैरोल से फरार अभियुक्त को उत्तरकाशी पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। चोरी के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त को वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान नई टिहरी कारागार से हाईकोर्ट के आदेश पर पैरोल पर रिहा किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद भी वह आत्मसमर्पण न कर गिरफ्तारी से बचता रहा, जिस पर उसके घर की कुर्की की प्रक्रिया भी की गई थी। पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पंवार ने बताया कि उत्तरकाशी कोतवाली, थाना धरासू व बड़कोट में चोरी के प्रकरण में अभियुक्त कीर्तिलाल निवासी पुजारगांव पट्टी धनारी डुंडा उत्तरकाशी को गिरफ्तार किया गया था, जिसे वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान जिला कारागार नई टिहरी से हाईकोर्ट के आदेश पर मार्च 2020 को पैरोल पर रिहा किया गया था।

लेकिन पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद भी अभियुक्त ने जिला कारागार में आत्मसमर्पण नहीं किया। अभियुक्त आत्मसमर्पण न कर गिफ्तारी से लगातार बच रहा था, इस पर हाईकोर्ट के आदेश पर अभियुक्त के घर की कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी।

साथ ही अभियुक्त के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी ने स्थाई वारंट जारी किया था। मामले की गंभीरता पर एसपी के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक उत्तरकाशी कोतवाली भावना कैंथोला के नेतृत्व में कोतवाली उत्तरकाशी ने पूछताछ व गहन पड़ताल कर गत रविवार को अभियुक्त कीर्ति लाल को प्रेमनगर देहरादून से गिरफ्तार किया, जिसे सोमवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।