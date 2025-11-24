शादी में शराब परोसी तो लगेगा 25 हजार रुपए का जुर्माना, उत्तराखंड के इस गांव में लोगों ने लिया बड़ा फैसला

संवाद सूत्र जागरण, पुरोला (उत्तरकाशी)। नौगांव विकासखंड की ठकराल पट्टी के कोटी गांव में अब शादी समारोह सहित अन्य मांगलिक कार्यों में शराब परोसने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। इस संबंध में ग्रामीणों ने बाकायदा पंचायत बैठक कर शादी समारोह में शराब न परोसने का संकल्प लिया है।

ग्राम प्रधान एमपी सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक में सामाजिक मर्यादा व पारंपरिक रीति-रिवाजों को बनाए रखने का संकल्प लेते हुए शादी-विवाह आदि समारोह में शराब पर पूर्णत: पाबंदी लगाने का प्रस्ताव पारित कर फैसला लिया गया। प्रस्ताव में गांव पंचायत के निर्णय का उल्लंघन करने पर 25 हजार का जुर्माना लगाने के साथ ही कानूनी कार्रवाई कर संबंधित व्यक्ति व परिवार के किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होने पर सहमति जताई गई।

बैठक में कच्ची शराब बनाने पर 21000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही ग्राम सभा के अंतर्गत पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोक सभा चुनाव या अन्य किसी भी प्रकार के चुनाव में भी शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के साथ ही ताश खेलने पर 5100 रूपये जुर्माना तय तथा कानूनी कार्रवाई भी की निर्णय लिया गया।