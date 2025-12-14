Language
    अब मांगलिक कार्यक्रमों में शराब परोसी तो लगेगा 50 हजार जुर्माना, उत्तराखंड की इस पंचायत ने लिया बड़ा फैसला

    By Ajay Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    प्रखंड डुंडा के ग्राम पंचायत नवागांव ने अपनी पहली बैठक में गांव में मदिरापान पूरी तरह प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। मांगलिक कार्यक्रमों में श ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, ब्रह्मखाल। प्रखंड डुंडा के ग्राम पंचायत नवागांव (गंवानाग) ने पहली बैठक कर गांव में मदिरापान को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है, जिसमें मांगलिक कार्यक्रमों में शराब परोसने पर संबंधित व्यक्ति पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

    नव निर्वाचित ग्राम प्रधान लक्ष्मी रमोला बताया कि ग्राम पंचायत की पहली बैठक में मद्यनिषेध का महत्वपूर्ण मुद्दा रखा गया, जिस पर सर्व सहमति से गांव में मदिरापान को पूर्णतया प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पंचायत ने फैसला लिया कि यदि शादी-ब्याह, मुंडन संस्कार व अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में गांव का कोई व्यक्ति शराब या अन्य मादक पदार्थो को परोसता पाया गया तो उस व्यक्ति पर पचास हजार का अर्थदंड लगाया जाएगा।

    अर्थदंड की धनराशि को गांव के विकास कार्य पर खर्च किया जाएगा। पंचायत की इस पहल को गांव की मंदिर समिति के अलाव पंचायत सदस्यों, महिला मंगलदल, युवक मंगलदल और क्षेत्र पंचायत सदस्य ने सराहा है। बैठक में शूरवीर चंद, गणेश चंद, सरोज, दिग्पाल चंद, कुलदीप चंद, महेश चंद, मनदीप चंद, परशुराम, ममराज सिंह अतोल चंद आदि ग्रामीण उपस्थित रहे।