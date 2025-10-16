Language
    उत्तरकाशी में थूक जिहाद से गरमाया माहौल, तंदूरी रोटी बनाते वक्‍त थूकने पर भड़के हिंदू संगठन

    By Ajay Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:41 PM (IST)

    उत्तरकाशी में एक मुस्लिम युवक द्वारा तंदूरी रोटी बनाते समय थूकने का वीडियो वायरल होने से तनाव फैल गया। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और बाजार बंद करवा दिया। पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग रेस्तरां का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया में है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    युवक को पुलिस के किया गया सुपुर्द, हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने बाजार बंद करवाकर किया प्रदर्शन। जागरण

    जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। शहर के एक रेस्तरां में मुस्लिम युवक के तंदूरी रोटी बनाते समय थूकने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद माहौल गरमा गया। गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद्, बजरंग दल व उक्रांद कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए।

    उन्होंने मुख्य बाजार में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराते हुए हनुमान चौक पर प्रदर्शन किया। मामले में संबंधित युवक के विरुद्ध धार्मिक भावना आहत करने पर भारतीय दंड संहिता से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित धारा में भी मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही गतिमान है। वहीं, खाद्य संरक्षा विभाग की ओर से संबंधित रेस्तरां का लाइसेंस निरस्त करने कार्रवाई की जा रही है।

    यह घटना बीते बुधवार देर रात करीब साढ़े दस से पौने ग्यारह बजे के बीच की है। बाजार पुलिस चौकी के सामने स्थित एक रेस्तरां में कार्यरत मुस्लिम कारीगर अदनाम उम्र 18 से 20 वर्ष निवासी भाेजपुर मुरादाबाद हाल उत्तरकाशी तंदूरी रोटी बना रहा था, जिसका तंदूरी रोटी बनाते समय थूकने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ।

    मामले में का पता चलने पर रात में ही हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ युवा उसे पीटते हुए पहले बाजार चौकी ले गए, जहां से बाद में उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुरुवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे घटना से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद्, बजरंग दल व उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े युवा बस अड्डे के पास एकत्रित हुए, यहां से जुलूस प्रदर्शन करते हुए मुख्य बाजार में सब्जी मंडी से लेकर विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कराया। बाद में, दोपहर करीब 12 बजे हनुमान चौक पर प्रदर्शन करते हुए युवाओं ने लोगों को संबोधित किया।

    वक्ताओं ने रोटी बनाते समय थूकने की घटना को शर्मनाक बताते हुए ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही। पुलिस के कानून के अनुसार संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई पर आक्रोशित लोगों का गुस्सा शांत हुआ। मामले में पुलिस व प्रशासन ने हिंदू संगठनों के साथ शाम पांच बजे बैठक करने की बात कही, जिस पर करीब डेढ़ घंटे बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। साथ ही बाजार भी धीरे-धीरे खुल गया। हालांकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े कम ही व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली। प्रदर्शन करने वालों में नितिन चौहान, कीर्ति सिंह महर, दिनेश पंवार, सुरजीत राणा आदि शामिल थे।

    इधर, पुलिस अधीक्षक सरिता डोबाल ने बताया कि मामले में पुलिस ने रेस्तरां के स्टाफ के विरुद्ध खाद्य पदार्थों मे गंदगी, थूककर लोगों की धार्मिक भावना आहत करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)b व 274 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया है। वहीं, सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा अश्विनी सिंह ने बताया कि मामले में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 56 के तहत लोगों को गंदा खाना परोसने पर संबंधित के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है,जिसमें अधिकतम एक लाख रुपए का जुर्माना है। साथ ही रेस्तरां का फूड लाइसेंस भी निरस्त करने की प्रक्रिया गतिमान है।बता दें कि बीते वर्ष भी शहर में मस्जिद विवाद के चलते माहौल गर्माया था।

    बीते माह आपत्तिजनक फोटो-वीडिया बनाते पकड़ा गया था मुस्लिम युवक

    बीते 24 अक्टूबर को भी शहर के मुख्य बाजार में सब्जी की ठेली लगाने वाला एक मुस्लिम युवक महिला व युवतियों की आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया था। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ा और उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने संबंधित युवक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। इस घटना को एक माह भी पूरा नहीं हुआ था कि दोबारा एक और मामला सामने आ गया।