उत्तरकाशी में थूक जिहाद से गरमाया माहौल, बीते साल मस्जिद विवाद के चलते हुआ था बवाल

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। शहर में थूक जिहाद प्रकरण से बीते वर्ष अक्टूबर माह में हुए मस्जिद विवाद की यादें ताजा हो गई। मस्जिद विवाद के चलते भी करीब तीन माह तक उत्तरकाशी का माहौल गरमाया रहा था। गत वर्ष वर्ष 24 अक्टूबर को मस्जिद के विरोध में हिंदू संगठनों ने जनाक्रोश रैली निकाली थी, सिंघल तिराहे पर रैली में शामिल लोगों को रोके जाने के लिए उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी, जिस पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें 9 पुलिसकर्मी सहित 18 प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे।

बीते वर्ष अगस्त माह में मस्जिद विवाद की शुरुआत हिंदू संगठन के एक कार्यकर्ता को सूचनाधिकार में मिली एक जानकारी से हुई थी, जिसमें यह जानकारी मांग गयी थी कि मस्जिद के नाम पर कोई पट्टे, फ्री-होल्ड नजूल की भूमि तो स्वीकृत नहीं है। इस पर प्रशासन की ओर से यह जानकारी दी गयी थी कि बाड़ाहाट नगर क्षेत्रांतर्गत मस्जिद के नाम से कोई भूमि नजूल फ्री-होल्ड पट्टा आवंंटन नहीं है।

ये जानकारी मिलने की देर थी और हिंदू संगठनों ने मस्जिद का विरोध शुरू कर दिया था। बाद में जिला प्रशासन ने बताया था कि मस्जिद के नाम नजूल फ्री-होल्ड या पट्टा आवंटन की भूमि नहीं बल्कि जो भूमि है वह भूमिधरी श्रेणी क की है। इस संबंध में प्रशासन की ओर से संबंधित आरटीआइ आवेदक को विस्तार से जानकारी देने की बात कही गई थी। लेकिन संबंधित संगठन ने बाद में दी गयी जानकारी को मानने से इंकार कर दिया था। इस कारण अगस्त से लेकर अक्टूबर तक माहौल गर्माया रहा। उस दौरान दो दिन तक बाजार बंद रहा था। साथ ही लंबे समय तक निषेधाज्ञा भी लागू रही थी।