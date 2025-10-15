जागरण संवाददाता, बड़कोट (उत्तरकाशी)। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोबाटा के पास अनियंत्रित रोडवेज बस ने स्कूल बस समेत कई को मारी टक्कर। स्कूल बस में कुल 30 बच्चे सवार थे, जिसमें से 14 बच्चों को हल्की-फुल्की चोटें आयी है।

बच्चों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट मे उपचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रोडवेज बस में सवार दो व्यक्ति सामान्य घायल हुए हैं, जिनका भी उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में किया जा रहा है।

