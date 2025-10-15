Language
    उत्‍तराखंड में बड़ा हादसा: रोडवेज बस ने School Bus को मारी टक्कर, 14 बच्चे चोटिल

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 01:05 PM (IST)

    उत्तराखंड के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोबाटा के पास एक रोडवेज बस ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। स्कूल बस में सवार 14 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका बड़कोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। रोडवेज बस के दो यात्री भी घायल हुए हैं। घटना के बारे में अधिक जानकारी के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।

    14 बच्चों को हल्की-फुल्की चोटें आयी है। Jagran

    जागरण संवाददाता, बड़कोट (उत्तरकाशी)। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोबाटा के पास अनियंत्रित रोडवेज बस ने स्कूल बस समेत कई को मारी टक्कर। स्कूल बस में कुल 30 बच्चे सवार थे, जिसमें से 14 बच्चों को हल्की-फुल्की चोटें आयी है। 

    बच्चों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट मे उपचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रोडवेज बस में सवार दो व्यक्ति सामान्य घायल हुए हैं, जिनका भी उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में किया जा रहा है।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

