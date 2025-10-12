संवाद सूत्र, जागरण, चिन्यालीसौड़। प्रखंड के बिजोटी दिवारीखोल में बनने वाला राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कई महिनों से ठप पड़ा है, जबकि भवन के इंतजार में विद्यालय राजकीय इंटर कालेज चिन्यालीसौड़ के कुछ कमरों में अस्थायी रुप से संचालित किया जा रहा है। हालात इतने खराब है कि दिन में जिन कक्षा कक्षों में छात्र पढ़ाई करते हैं, रात को उन्हीं कक्षों में सोते हैं। एक-एक कमरे में 20 से 25 छात्र सोते हैं।

बता दें कि विकासखंड चिन्यालीसौड़ के बिजोटी दिवारीखोल में ग्रामीणों ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन के लिए अपनी 210 नाली पैतृक भूमि दान की थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके नौनिहालों को बेहतर शिक्षा व छात्रावास की सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने भी भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत किया और भूमि समतलीकरण व कुछ हिस्सों में बुनियाद भी बनाई गई। लेकिन इसके बाद से निर्माण कार्य ठप पड़ा है।