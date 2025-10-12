Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्‍तराखंड में नवोदय विद्यालयों के हालात, दिन में क्‍लास; रात में लग रहे बेड

    By Ajay Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:32 PM (IST)

    हल्द्वानी के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, बिजोटी का भवन निर्माण कई महीनों से ठप है। विद्यालय जीआईसी चिन्यालीसौड़ के कमरों में चल रहा है, जहाँ दिन में कक्षाएँ और रात में शयनकक्ष लगते हैं। एक कमरे में 20-25 छात्र सोते हैं। ग्रामीणों ने जमीन दान की थी, पर निर्माण रुका है। कनिष्ठ प्रमुख ने लापरवाही का आरोप लगाया और जल्द निर्माण शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अस्थायी रुप से जीआइसी चिन्यालीसौड़ के कुछ कमरों में चल रहा विद्यालय। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, जागरण, चिन्यालीसौड़। प्रखंड के बिजोटी दिवारीखोल में बनने वाला राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कई महिनों से ठप पड़ा है, जबकि भवन के इंतजार में विद्यालय राजकीय इंटर कालेज चिन्यालीसौड़ के कुछ कमरों में अस्थायी रुप से संचालित किया जा रहा है। हालात इतने खराब है कि दिन में जिन कक्षा कक्षों में छात्र पढ़ाई करते हैं, रात को उन्हीं कक्षों में सोते हैं। एक-एक कमरे में 20 से 25 छात्र सोते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि विकासखंड चिन्यालीसौड़ के बिजोटी दिवारीखोल में ग्रामीणों ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन के लिए अपनी 210 नाली पैतृक भूमि दान की थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके नौनिहालों को बेहतर शिक्षा व छात्रावास की सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने भी भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत किया और भूमि समतलीकरण व कुछ हिस्सों में बुनियाद भी बनाई गई। लेकिन इसके बाद से निर्माण कार्य ठप पड़ा है।

    ग्रामीणों का कहना है कि यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कनिष्ठ प्रमुख चिन्यालीसौड़ व दशग हातड़ बिष्ट पट्टी विकास समिति के अध्यक्ष धनी नाथ ने शासन-प्रशासन पर विद्यालय भवन निर्माण में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही विद्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो क्षेत्रीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधि आंदोलन व धरना देने को मजबूर होंगे।