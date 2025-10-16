

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। शहर में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा संचालित रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी में थूकने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। जिससे उत्तरकाशी में एक बार फिर माहौल गरमा गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व उक्रांद मुख्य बाजार में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराते हुए हनुमान चौक पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हिंदू व्यापारी भी शामिल हुए, उन्‍होंने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। बाद में प्रदर्शन समाप्त हो गया। दीपावली त्योहार के मद्देनजर पारिक प्रतिष्ठान दोबारा खोले गए। हालांकि कम मुस्लिम व्यापारियों ने ही अपने प्रतिष्ठान खोले हैं।

अल्पसंख्यक सेवा समिति के अध्यक्ष इश्तियाक अहमद ने भी रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी बनाते समय थूकने की घटना की निंदा की है। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक हरकत बताया। साथ ही ऐसे कृत्य करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया।