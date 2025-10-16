उत्तराखंड में थूक जिहाद: रेस्टोरेंट में थूक लगाकर तंदूरी रोटी बना रहा था मुस्लिम कारीगर, हो गया बवाल
उत्तरकाशी में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा संचालित रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल होने से तनाव बढ़ गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया और दुकानें बंद कराईं। हालांकि दीपावली के मद्देनजर बाद में दुकानें खोल दी गईं। हिंदू व्यापारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पिछले साल भी मस्जिद विवाद के कारण शहर में तनाव था।
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। शहर में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा संचालित रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी में थूकने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। जिससे उत्तरकाशी में एक बार फिर माहौल गरमा गया।
विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व उक्रांद मुख्य बाजार में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराते हुए हनुमान चौक पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हिंदू व्यापारी भी शामिल हुए, उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। बाद में प्रदर्शन समाप्त हो गया। दीपावली त्योहार के मद्देनजर पारिक प्रतिष्ठान दोबारा खोले गए। हालांकि कम मुस्लिम व्यापारियों ने ही अपने प्रतिष्ठान खोले हैं।
अल्पसंख्यक सेवा समिति के अध्यक्ष इश्तियाक अहमद ने भी रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी बनाते समय थूकने की घटना की निंदा की है। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक हरकत बताया। साथ ही ऐसे कृत्य करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया।
थूक जिहाद के मामले सहित शहर में कानून व्यवस्था को लेकर शाम को पांच बजे कोतवाली उत्तरकाशी में पुलिस व प्रशासन की ओर से बैठक बुलाई गयी है, जिसमें हिंदू संगठन, व्यापारी आदि शामिल होंगे।
बता दें कि बीते वर्ष भी यहां पर मस्जिद विवाद हुआ था, जिसके चलते करीब तीन माह तक शहर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी।
उत्तरकाशी के एक रेस्तरां में मुस्लिम युवक का तंदूरी रोटी बनाते थूकने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद माहौल गरमा गया। #thookjihad pic.twitter.com/T1lMnBNRbL— Neha Bohra (@neha_suyal) October 16, 2025
