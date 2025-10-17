Language
    रोटी पर थूकने वाला मुस्लिम कारीगर गिरफ्तार, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन

    By Ajay Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:02 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक मुस्लिम कारीगर को रोटी पर थूकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने रेस्तरां के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। हिंदू संगठन आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने रेस्तरां को बंद करवा दिया है और जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी शहर के एक रेस्तरां में मुस्लिम कारीगर के तंदूरी रोटी बनाते समय उन पर थूकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। खाद्य संरक्षा विभाग की ओर से रेस्तरां संचालक के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कराने और रेस्तरां का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

    इस बीच घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने से माहौल गरमा गया और हिंदू संगठनों व उक्रांद के नाराज कार्यकर्ता गुरुवार को सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मुख्य बाजार में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराकर करीब डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन किया।

    इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो बाजार पुलिस चौकी के सामने स्थित जायका रेस्तरां का और घटना बुधवार रात साढ़े 10 से पौने 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। वीडियो में रेस्तरां में कार्यरत अदनान (20) मूल निवासी भोजपुर, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी उत्तरकाशी तंदूरी रोटी बनाने के दौरान उन पर थूकता दिखाई दे रहा है।

    इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को मिली तो उनसे जुड़े कार्यकर्ता रात में ही रेस्टोरेंट पहुंचे और आरोपित युवक को पकड़ कर बाजार चौकी ले गए। बाद में उसे कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया।

    हालांकि, इससे हिंदू संगठनों का गुस्सा कम नहीं हुआ और अगले दिन सुबह करीब साढ़े 11 बजे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े युवा सड़क पर उतर आए। घटना के विरोध में जुलूस निकालने के साथ ही सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित पर सख्त कार्रवाई और हिंदू संगठनों के साथ बैठक की बात कही, तब जाकर लोग शांत हुए। इसके बाद बाजार तो खुलो, लेकिन मुस्लिम समुदाय से जुड़े कम ही व्यापारियों ने दुकानें खोलीं।

    पुलिस अधीक्षक सरिता डोबाल ने बताया कि इस प्रकरण के बाद पुलिस-प्रशासन के साथ हिंदू संगठनों, व्यापार मंडल व मुस्लिम समुदाय की बैठक हुई। इसमें व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर नेमप्लेट, अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाने व वर्ष 2018 से पूर्व पंजीकृत ठेली व फड़ व्यापारियों का चिह्नीकरण करने पर सहमति बनी।