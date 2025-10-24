मुखवा पहुंची मां गंगा की डोली, ग्रामीणों ने मनाया उत्सव, शीतकाल के छह माह श्रद्धालु यहीं कर सकेंगे दर्शन-पूजन

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद गुरुवार को मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव (मुखीमठ) पहुंची। यहां गंगा मंदिर में डोली को विराजमान किया गया। इससे पहले ग्रामीणों ने मां गंगा का फूल मालाओं से स्वागत किया और उत्सव मनाया। हर घर में विशेष पकवान तैयार किए गए। बुधवार को विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद मां गंगा की डोली सेना के बैंड की धुनों व ढोल-दमाऊ की थाप के साथ मुखवा के लिए रवाना हुई थी।

डोली ने रात्रि प्रवास मुखवा से करीब चार किमी पहले मार्कंडेयपुरी स्थित देवी मंदिर में किया। वहां रात में भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरुवार दोपहर एक बजे डोली मुखवा रवाना हुई और दो बजे गांव पहुंची। यहां मां गंगा का भव्य स्वागत करने के बाद विधि-विधान के साथ उनकी भोगमूर्ति को मंदिर में विराजमान किया गया।