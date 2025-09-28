जोशियाड़ा झील से मिला उत्तरकाशी में 10 दिन से लापता पत्रकार का शव, शहर में शोक की लहर

उत्तरकाशी में बीते दस दिनों से लापता डिजिटल मीडिया के पत्रकार राजीव प्रताप का शव जोशियाड़ा बैराज की झील से बरामद किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग को झील में शव दिखाई देने की सूचना मिली जिसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद किया। पत्रकार 18 सितंबर को गंगोत्री क्षेत्र से लापता हो गए थे जिसके बाद से ही उनकी तलाश की जा रही थी।

जासं, उत्तरकाशी। बीते दस दिनों से लापता डिजिटल मीडिया के पत्रकार राजीव प्रताप का शव जोशियाड़ा बैराज की झील से बरामद किया गया है। रविवार सुबह 10:40 बजे बजे आपदा प्रबंधन विभाग को जोशियाड़ा बैराज की झील में एक शव दिखाई देने की सूचना मिली।

मौके पर पहुंची पुलिस, एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग की क्यूआरटी ने बैराज से शव बरामद कर इसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। कोतवाली उत्तरकाशी में तैनात एसआइ दिलमोहन बिष्ट ने बताया कि लापता डिजिटल मीडिया के पत्रकार के स्वजनों ने बरामद शव की पहचान राजीव प्रताप के रुप में की है।

बता दें कि राजीव प्रताप बीते 18 सितंबर की रात करीब 11 बजे गंगोत्री क्षेत्र से रहस्यमयी ढंग से लापता हो गये थे, वह अपने दोस्त से कार मांगकर गंगोत्री की ओर गये थे, कार अगले दिन भागीरथी नदी में स्यूंणा गांव के पास मिली थी, जिसमें कोई नहीं था।