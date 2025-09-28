Language
    जोशियाड़ा झील से मिला उत्तरकाशी में 10 दिन से लापता पत्रकार का शव, शहर में शोक की लहर

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:38 PM (IST)

    उत्तरकाशी में बीते दस दिनों से लापता डिजिटल मीडिया के पत्रकार राजीव प्रताप का शव जोशियाड़ा बैराज की झील से बरामद किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग को झील में शव दिखाई देने की सूचना मिली जिसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद किया। पत्रकार 18 सितंबर को गंगोत्री क्षेत्र से लापता हो गए थे जिसके बाद से ही उनकी तलाश की जा रही थी।

    अब उनका शव मिलने से शहर में शोक की लहर है। प्रतीकात्‍मक

    जासं, उत्तरकाशी। बीते दस दिनों से लापता डिजिटल मीडिया के पत्रकार राजीव प्रताप का शव जोशियाड़ा बैराज की झील से बरामद किया गया है। रविवार सुबह 10:40 बजे बजे आपदा प्रबंधन विभाग को जोशियाड़ा बैराज की झील में एक शव दिखाई देने की सूचना मिली।

    मौके पर पहुंची पुलिस, एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग की क्यूआरटी ने बैराज से शव बरामद कर इसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। कोतवाली उत्तरकाशी में तैनात एसआइ दिलमोहन बिष्ट ने बताया कि लापता डिजिटल मीडिया के पत्रकार के स्वजनों ने बरामद शव की पहचान राजीव प्रताप के रुप में की है।

    बता दें कि राजीव प्रताप बीते 18 सितंबर की रात करीब 11 बजे गंगोत्री क्षेत्र से रहस्यमयी ढंग से लापता हो गये थे, वह अपने दोस्त से कार मांगकर गंगोत्री की ओर गये थे, कार अगले दिन भागीरथी नदी में स्यूंणा गांव के पास मिली थी, जिसमें कोई नहीं था।

    स्वजनों की तहरीर पर पहले पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया, बाद में इसे नियमानुसर अपहरण की धाराओं में तब्दील किया गया। कोतवाली उत्तरकाशी, मनेरी, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल के आसपास से लेकर कई जगह नदी में सर्च अभियान चलाया था। लेकिन लापता पत्रकार का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया था। अब करीब दस दिन बाद राजीव का शव मिलने से शहर में शोक की लहर है।