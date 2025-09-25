Uttarakhand: महिला-युवतियों की आपत्तिजनक वीडियो बना रहा था समुदाय विशेष का युवक, भीड़ पीटते-पीटते ले गई थाने

उत्तरकाशी में एक सब्जी विक्रेता अरशद अहमद अंसारी को बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाते हुए पकड़ा। कार्यकर्ताओं ने उसे पीटते हुए पुलिस को सौंपा जिसके बाद उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। विहिप बजरंग दल और उक्रांद में आक्रोश है।

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। शहर के मुख्य बाजार में सब्जी की ठेली लगाने वाले एक समुदाय विशेष के युवक को महिला व युवतियों की आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया है। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ा और पिटाई हुए उसे कोतवाली ले गये, जहां पुलिस ने संबंधित युवक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। बीते बुधवार शाम करीब साढ़े सात बजे मुख्य बाजार की माल रोड पर एक दुकान के बाहर इंदिरा कालोनी निवासी अरशद अहमद अंसारी(24) को बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद् के कुछ कार्यकर्ताओं ने मोबाइल फोन से चोरी-छिपे महिलाओं की आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाते पकड़ा।

उसके मोबाइल फोन में कई महिलाओं व युवतियों की आपत्तिजनक फोटो व वीडियो मिले। इससे आक्रोशित बजरंग दल व विहिप कार्यकर्ता युवक को मारते-पिटते हुए कोतवाली उत्तरकाशी ले गये, उन्होंने युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली में हंगामा काटा।

हीं, मामले में पुलिस ने संबंधित युवक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता में सार्वजनिक स्थान पर गलत हरकत करने से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। उत्तरकाशी कोतवाली की प्रभारी निरीक्षक भावना कैंथोला ने बताया कि अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उसके मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। विहिप, बजरंग दल व उक्रांद में उबाल समुदाय विशेष के एक युवक के इस तरह चोरी-छिपे महिलाओं, युवतियों की आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाये जाने की घटना से विहिप, बजरंग दल व उक्रांद के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में उबाल है। विहिप से जुड़े दिनेश पंवार, कीर्ति महर, बजरंग दल के आशुतोष नेगी, उक्रांद के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह व वरिष्ठ नेता विष्णुपाल रावत आदि ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की।