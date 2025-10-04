महाराष्ट्र के यात्री की हार्ट अटैक से मौत, 30 लोगों के दल के साथ आए थे चारधाम
महाराष्ट्र से यमुनोत्री दर्शन के लिए आए एक तीर्थयात्री की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। ज्ञानेश्वर ओकार रोलके नामक 55 वर्षीय व्यक्ति जानकीचट्टी के पास अस्वस्थ महसूस करने के बाद गिर गए। चिकित्सकों ने पुष्टि की कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। वह 30 लोगों के समूह के साथ चारधाम यात्रा पर थे। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।
संवाद सूत्र, जागरण, बड़कोट। यमुनोत्री दर्शन के बाद वापसी में महाराष्ट्र के तीर्थयात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना जानकीचट्टी पुलिस चौकी से नीचे डंडी-कंडी स्टैंड के पास हुई।
थानाध्यक्ष दीपक कठैत ने बताया कि शुक्रवार शाम ज्ञानेश्वर ओकार रोलके (55) पुत्र स्व. ओंकार रोलके निवासी ग्राम कन्हेरी सरप, थाना वारसी टकली, जिला अंकोला (महाराष्ट्र) तबीयत बिगड़ने से गिर पड़े। साथी तीर्थ यात्रियों और पुलिस ने उन्हें तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जानकीचट्टी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
चिकित्सकों ने हार्ट अटैक से ज्ञानेश्वर की मौत होने की पुष्टि की। ज्ञानेश्वर अपने गांव से 30 लोगों के दल के साथ चारधाम यात्रा पर आए थे। घटना के वक्त उनके साथ मामा के बेटे सहित अन्य यात्री भी थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।