Uttarakhand News: नौसेना व हाइक 2 हेवन टीम ने किया ब्लैक पीक का सफल आरोहण
भारतीय नौसेना और हाइक 2 हेवन टीम ने ब्लैक पीक पर सफल आरोहण किया। 15 जून को शुरू हुए इस अभियान में 27 जून को टीम ने शिखर पर तिरंगा फहराया। इस संयुक्त टीम में नौसेना के 11 और हाइक 2 हेवन के 5 सदस्य थे, जिन्होंने कठिन प्रशिक्षण के बाद यह उपलब्धि हासिल की। यह पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता है।
जागरण संवाददाता, पुरोला। नौसेना के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए स्थानीय ट्रेकिंग एजेंसी हाइक 2 हेवन टीम के सहयोग से 6,387 मीटर ऊंची ब्लैक पीक (कालानाग) चोटी का सफल आरोहण किया है। नौसेना व हाइक 2 हेवन की टीम ने बीते पांच अक्टूबर को यह उपलब्धि हासिल की।
ट्रेकिंग एजेंसी हाइक 2 हेवन की ओर से नौसेना की आइएनएस सातवाहन समेत अन्य इकाईयों के 13 जवानों के लिए यह अभियान आयोजित किया गया था। विपरीत मौसम, भारी बर्फबारी, शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान व तेज बर्फीली हवाओं के बावजूद टीम ने अदम्य साहस व समन्वय के बल पर ब्लैक पीक चोटी तक पहुंचने में सफलता हासिल की।
अभियान दल का नेतृत्व करने वाले हाइक टू हेवन के सह संस्थापक दीपक कुमार ने बताया कि अभियान की शुरुआत सांकरी से हुई थी। इसके बाद तालुका, ओसला, रूइनसारा ताल, बेस कैंप क्यारकोटी, एडवांस बेस कैंप व समिट कैंप से होकर टीम शिखर तक पहुंची।
दल में गाइड गोविंद शेरपा, भूपेंद्र शाही, अजीत रावत, दीपक रावत, कुलदीप रावत, ज्योति, इस्मिता व विक्की शामिल थे। बता दें कि ब्लैक पीक गढ़वाल हिमालय में बंदरपूंछ पर्वत शृंखला में स्थित है, जो कि कठिन चढ़ाई व अप्रत्याशित मौसम के लिए जानी जाती है।
