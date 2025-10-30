अपर यमुना वन प्रभाग की टीम ने किया गुलाबी कांठा ट्रेक का भ्रमण, वन्यजीव सुरक्षा और अवैध शिकार पर अंकुश
अपर यमुना वन प्रभाग की टीम ने गुलाबी कांठा ट्रेक का भ्रमण किया, जिसे 'ट्रेक ऑफ द ईयर' घोषित किया गया है। टीम ने पर्यटकों के लिए सुविधाओं का निरीक्षण किया। वन प्रभाग की गश्त का उद्देश्य वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही अवैध शिकार और जड़ी-बूटियों के दोहन पर अंकुश लगाना है।
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। अपर यमुना वन प्रभाग की एक टीम ने ट्रेक आफ द ईयर घोषित गुलाबी कांठा ट्रेक का भ्रमण किया। इस दौरान टीम ने ट्रेक रूट पर पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता व मार्ग के सुदृढ़ीकरण का निरीक्षण भी किया।
वन क्षेत्राधिकारी शेखर राणा ने बताया कि वन प्रभाग की एक टीम इन दिनों उच्च हिमालयी क्षेत्र में लंबी दूरी की गश्त कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत गुलाबी कांठा वन क्षेत्र का संपूर्ण भूभाग सम्मिलित किया गया है, जो यमुनोत्री राजि के राना अनुभाग की राना बीट के अंतर्गत स्थित है।
बताया कि इस लंबी दूरी की गश्त का मुख्य उद्देश्य वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्र में वन्यजीवों के अवैध शिकार तथा विलुप्तप्राय औषधीय जड़ी-बूटियों के अवैध दोहन पर अंकुश लगाना भी इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य है।
उन्होंने बताया कि गुलाबी कांठा ट्रेक को हाल ही में सरकार द्वारा “ट्रैक आफ द ईयर” घोषित किया गया है। गश्ती दल में वन क्षेत्राधिकारी आशीष नौटियाल, वन क्षेत्राधिकारी शेखर सिंह राणा, वन दरोगा गौरव जयाड़ा, वन बीट अधिकारी मनीलाल, उपेंद्र सिंह राणा तथा अन्य बीट सहायक शामिल रहे।
