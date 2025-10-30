अपर यमुना वन प्रभाग की टीम ने किया गुलाबी कांठा ट्रेक का भ्रमण, वन्यजीव सुरक्षा और अवैध शिकार पर अंकुश

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। अपर यमुना वन प्रभाग की एक टीम ने ट्रेक आफ द ईयर घोषित गुलाबी कांठा ट्रेक का भ्रमण किया। इस दौरान टीम ने ट्रेक रूट पर पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता व मार्ग के सुदृढ़ीकरण का निरीक्षण भी किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वन क्षेत्राधिकारी शेखर राणा ने बताया कि वन प्रभाग की एक टीम इन दिनों उच्च हिमालयी क्षेत्र में लंबी दूरी की गश्त कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत गुलाबी कांठा वन क्षेत्र का संपूर्ण भूभाग सम्मिलित किया गया है, जो यमुनोत्री राजि के राना अनुभाग की राना बीट के अंतर्गत स्थित है।

बताया कि इस लंबी दूरी की गश्त का मुख्य उद्देश्य वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्र में वन्यजीवों के अवैध शिकार तथा विलुप्तप्राय औषधीय जड़ी-बूटियों के अवैध दोहन पर अंकुश लगाना भी इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य है।