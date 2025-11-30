आज बंद हो जाएंगे गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट, गर्तांग गली ट्रेक पर पहुंचे सर्वाधिक पर्यटक

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। ट्रेकिंग व पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट रविवार (आज) शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस साल धराली आपदा के चलते पार्क क्षेत्र में करीब डेढ़ माह तक पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित रही थी। बावजूद इसके पार्क क्षेत्र के गर्तांग गली ट्रेक व उसके बाद गंगोत्री-गोमुख-तपोवन ट्रेक पर सर्वाधिक पर्यटक पहुंचे।

बता दें कि वर्ष 1989 में स्थापित गंगोत्री नेशनल पार्क देश के प्रमुख नेशनल पार्कों में से एक है, जो कि हिम तेंदुए का प्राकृतिक घर है। यहां हिम तेंदुओं के अलावा लाल लोमड़ी, भूरा भालू, काला भालू, हिमालयन मोनाल, कस्तूरी मृग, भरड़ के साथ दुर्लभ अरगली भेड़ भी पाई जाती है। पार्क क्षेत्र में धार्मिक महत्व की गंगा (भागीरथी) नदी के उद्गम गोमुख पर गंगोत्री-गोमुख ट्रेक स्थित है। इसके अलावा केदारलाल ट्रेक, कालिंदीखाल ट्रेक आदि प्रसिद्ध ट्रेक रूट हैं।

पार्क क्षेत्र में गंगोत्री हिमालय की करीब 40 से अधिक छोटी-बड़ी पर्वत चोटियां भी पर्वतारोहण के लिए पर्वतारोहियों को आकर्षित करती हैं। पार्क के गेट प्रतिवर्ष एक अप्रैल को पर्यटकों के लिए खोले जाते हैं और शीत बढ़ने पर 30 नवंबर को बंद कर दिए जाते हैं। इसी क्रम में रविवार को यहां पार्क के गेट बंद करने की तैयारी है। पार्क के वन क्षेत्राधिकारी प्रदीप बिष्ट ने बताया कि शीतकाल में वन्यजीवों की हर गतिविधि पर निगरानी के लिए करीब 70 ट्रेप कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं, जिनसे वन्यजीवों की हर गतिविधि का पता चलेगा।