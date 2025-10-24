Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Uttarakhand News: धराली व स्यानाचट्टी आपदा के बाद 1.41 लाख तीर्थयात्री पहुंचे गंगोत्री व यमुनोत्री धाम

    By Ajay Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    उत्तरकाशी में आपदा के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा 10 सितंबर से शुरू हुई। 1.41 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, जिससे कुल संख्या 14 लाख पार हो गई। हालांकि, यह पिछले साल से कम है। आपदा के कारण यात्रा बाधित होने की आशंका थी, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ ने कारोबारियों को राहत दी। प्रशासन के प्रयासों से यात्रा फिर से शुरू हो सकी।

    prefferd source google
    Hero Image

    अजय कुमार, उत्तरकाशी। धराली व स्यानाचट्टी आपदा के बाद 1.41 लाख तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के दर्शन किए, जिसके चलते दोनों धामों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 14 लाख के पार पहुंच गई।

    हालांकि, यह संख्या पिछले साल से कुछ कम है, लेकिन आपदा के चलते एक समय में जब दोनों धामों की यात्रा बहाल होने के आसार कम नजर आ रहे थे, उस लिहाज से चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में धामों के दर्शन को उमड़ने वाले श्रद्धालुओं से यात्रा कारोबारियों को बड़ी राहत मिली। बता दें कि चारधाम यात्रा के लिहाज से उत्तरकाशी जनपद महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, उत्तराखंड के चार में से दो धाम गंगोत्री व यमुनोत्री यहां स्थित है। चारधाम यात्रा यहां दो चरणों में आयोजित होती है, जिसमें पहला चरण मानसून सीजन से पहले अप्रैल से जून तक तथा दूसरा चरण सितंबर से कपाट बंद होने तक अक्टूबर या नवंबर तक रहता है, लेकिन बीते पांच अगस्त को धराली में खीर गंगा नदी में आए सैलाब रूपी आपदा के चलते गंगोत्री धाम की यात्रा ठप हो गई थी।

    गंगोत्री हाईवे जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया था। उधर, यमुनोत्री धाम की यात्रा पहले यमुनोत्री हाईवे पर बीते 28 जून को सिलाई बैंड के पास बादल फटने, कृष्णा चट्टी व फूलचट्टी के बीच हाईवे भू-धंसाव की चपेट में आने तथा फिर स्यानाचट्टी में यमुना नदी पर अस्थायी झील बनने से प्रभावित हुई।

    इस कारण एक समय में ऐसा लग रहा था कि चारधाम यात्रा पटरी पर नहीं लौट पाएगी। लेकिन जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के नेतृत्व में लोनिवि राष्ट्रीय राजमार्ग खंड तथा सीमा सड़क संगठन ने कड़ी मशक्कत की, जिसके फलस्वरूप 10 सितंबर को गंगोत्री धाम और फिर कुछ दिन बाद यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारु हुई। दूसरे चरण में गंगोत्री धाम में 89,035 तीर्थयात्री व यमुनोत्री में 58,133 तीर्थयात्री दर्शन को पहुंचे।

    पिछले साल से कम रही यात्रियों की संख्या

    गत वर्ष 2024 में गंगोत्री धाम में 8,15,273 तीर्थयात्री पहुंचे थे, जबकि इस वर्ष यह संख्या 7,58,249 रही। वहीं, यमुनोत्री धाम में गत वर्ष 714755 तीर्थयात्री पहुंचे थे, जबकि इस वर्ष 6,44,637 तीर्थयात्री पहुंचे। यात्रा कारोबारियों की माने तो गंगा व यमुना घाटी आपदा की चपेट में नहीं आती तो इस वर्ष दोनों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा नया रिकार्ड बना सकता था।