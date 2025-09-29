Gangotri Dham के कपाट इस तारीख को होंगे बंद, शीतकाल के 6 महीने यहां होगी मां गंगा की पूजा

Language
    By ajay kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:50 PM (IST)

    उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए बंद होंगे। श्री पांच गंगोत्री मंदिर समिति ने कपाटबंदी की तिथि घोषित की। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की डोली मुखबा के लिए रवाना होगी जहाँ शीतकाल में उनकी पूजा की जाएगी। 23 अक्टूबर को मूर्ति मुखबा मंदिर में स्थापित होगी और अगले छह महीने तक वहीं पूजा अर्चना की जाएगी।

    गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 22 अक्टूबर को होंगे बंद।

    जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। चारधाम में प्रमुख गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए पूरे विधि विधान के साथ 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर बंद कर दिए जाएंगे।

    इसके बाद मां गंगा के दर्शन व पूजन उनके शीतकालीन प्रवास मुखबा में किए जा सकेंगे। नवरात्र के पावन पर्व पर श्री पांच गंगोत्री मंदिर समिति ने कपाटबंदी की तिथि व समय घोषित किया।

    श्री पांच गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया पतित पावनी भागीरथी गंगा के गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 22 अक्टूबर याने कि 6 गते कार्तिक को अन्नकूट पर्व पर 11 बजकर 36 मिनट पर अभिजीत मुहूर्त में बंद किए जाएंगे।

    इसके बाद मां गंगा की भोग मूर्ति को डोली में बैठाकर डोली यात्रा शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा(मुखीमठ) के लिए रवाना होगी।

    बताया कि उस दिन मां गंगा जी की उत्सव डोली देवी मंदिर में रात्रि प्रवास करेगी। इसके बाद अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को मां गंगा की मूर्ति मुखबा स्थित मंदिर में विराजमान की जाएगी, जहां शीतकाल के छह माह मां गंगा की विधिवत पूजा-अर्चना होगी।