Gangotri Dham के कपाट इस तारीख को होंगे बंद, शीतकाल के 6 महीने यहां होगी मां गंगा की पूजा

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। चारधाम में प्रमुख गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए पूरे विधि विधान के साथ 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर बंद कर दिए जाएंगे।

इसके बाद मां गंगा के दर्शन व पूजन उनके शीतकालीन प्रवास मुखबा में किए जा सकेंगे। नवरात्र के पावन पर्व पर श्री पांच गंगोत्री मंदिर समिति ने कपाटबंदी की तिथि व समय घोषित किया।

श्री पांच गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया पतित पावनी भागीरथी गंगा के गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 22 अक्टूबर याने कि 6 गते कार्तिक को अन्नकूट पर्व पर 11 बजकर 36 मिनट पर अभिजीत मुहूर्त में बंद किए जाएंगे।