उत्तराखंड में आधी रात कांपी धरती! पुरोला में महसूस हुए झटके; रिक्टर स्केल पर इतनी थी तीव्रता
उत्तरकाशी जिले के पुरोला तहसील के गुंदियाटगांव और महर गांव क्षेत्र में गुरुवार देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.1 मापी गई जिसका केंद्र गुंदियाटगांव और डोखरीयानी के बीच स्यालुका में जमीन से 5 किमी नीचे था। भूकंप से किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। बीते गुरुवार देर रात 1:42 बजे को जनपद की पुरोला तहसील के अंतर्गत गुंदियाटगांव व महर गांव क्षेत्र में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए।
जिला आपदा प्रबंधन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.1 थी, जिसका केंद्र पुरोला तहसील में ही गुंदियाटगांव व डोखरीयानी के बीच स्यालुका में जमीन 5 किमी नीचे था। भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है।
