भाजपा नेता के बेटे पर अनुसूचित जाति के युवक के साथ मारपीट का आरोप, एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। नगर पालिका परिषद बड़कोट क्षेत्र में अनुसूचित जाति के एक युवक के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का मामला सामने आया है। पुलिस पर प्रारंभ में मामला दर्ज न करने का आरोप लगा, जिसके बाद पीड़ित पक्ष न्यायालय की शरण में गया। न्यायालय के निर्देश पर बड़कोट थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता मनीष लाल पुत्र प्रेम लाल, निवासी वार्ड नंबर 02, नगर पालिका परिषद बड़कोट, ने अपनी तहरीर में बताया कि गत 1 व 2 फरवरी 2025 के बीच आरोपी विचिन सिंह रावत पुत्र अतोल सिंह रावत, निवासी वार्ड नंबर 01, नगर पालिका परिषद बड़कोट, ने उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया।