शादी समारोह से लौट रही कार खाई में गिरी, एक की मौत; पांच घायल

    By Ajay Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:41 PM (IST)

    संवाद सूत्र, चिन्यालीसौड़। चिन्यालीसौड़ तहसील के धरासू-जोगत मोटरमार्ग पर शादी समारोह से लौट रही कार खड़खाल के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य पांच गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने खाई से निकालकर 108 एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ भिजवाया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

    धरासू थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज असवाल ने बताया कि बुधवार शाम करीब साढ़े पांच व पौने छह बजे के बीच धरासू-जोगत मोटरमार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना पर पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंची और खोज-बचाव कार्य शुरू किया।

    घटनास्थल से मृतक एक महिला का शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान ममता देवी (40) पत्नी विनोद सिंह के रूप में हुई। वहीं, चालक दिनेश सिंह कैंतुरा, प्यार सिंह, सुरेंद्र सिंह, मोहन सिंह व राजेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें खाई से निकालकर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ पहुंचाया गया। बताया कि सभी लोग शादी समारोह से लौटकर अपने गांव जोगत तल्ला जा रहे थे।



    तो महिला के उल्टी आने पर भटका चालक का ध्यान

    थानाध्यक्ष मनोज असवाल ने बताया कि गंभीर घायल चालक दिनेश सिंह कैंतुरा ने बातचीत में बताया कि हादसे में मृतक ममता ने खड़खाल में संकरी सड़क पर तीव्र मोड़ पर उल्टी आने की शिकायत की, जिस पर उसका ध्यान भटका और कार कब हादसे का शिकार हो गई, पता ही नहीं चला। बता दें, धरासू-जोगत मोटरमार्ग काफी संकरा है, जिस पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है।