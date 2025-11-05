सनातन हिंदू एकता पद यात्रा से पहले उत्तराखंड पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री और कुमार विश्वास, दिया 'भगवा-ए-हिंद' का नारा

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री व कवि डा.कुमार विश्वास ने बुधवार को गंगा व यमुना के संगम वाले गंगनानी कुंड के दर्शन किए। यहां मां यमुना के पूजन के बाद उन्होंने यमुनोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास खरसाली पहुंचकर भी यमुना मां का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए 7 से 16 नवंबर तक चलने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा से पहले वह मां यमुना का आशीर्वाद लेने उत्तरकाशी पहुंचे हैं और जैसा निर्मल व कंचन जल यमुना का यहां है। चाहते हैं कि दिल्ली समेत वृंदावन में भी ऐसा ही हो।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार को बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री व प्रसिद्ध डा.कवि कुमार विश्वास हेलीकाप्टर से यमुनोत्री हाईवे के निकट गंगनानी पहुंचे। जहां उन्होंने त्रिवेणी संगम गंगनानी कुंड के दर्शन किए। इस अवसर पर तीर्थ पुरोहिताें ने यमुना तट पर मां गंगा का पूजन संपन्न करवाया। बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि उन्हें देवभूमि उत्तराखंंड की पावन भूमि गंगनानी में पहुंचकर प्रसन्नता है। यहां मां यमुना का जल कंचन व निर्मल है। जबकि बृज क्षेत्र व दिल्ली में यमुना का क्या स्वरुप है।

कहा कि 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गांव-गांव व गली-गली जाकर हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। अब इस देश में तनातनी नहीं सनातनी होंगे, गजवा-ए-हिंद नहीं बल्कि भगवा-ए-हिंद होगा। राम का विरोध नहीं, बल्कि समर्थन करने वालों की जय-जयकार होगी। कहा कि उन्होंने मां यमुना के किनारे संकल्प ले लिया है कि उनके तो रग रग में हिंदू है, रूकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। कवि कुमार विश्वास ने कहा कि यमुना तट पर एक बड़ा संकल्प लिया गया है।