उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गरजा वायुसेना का C-295 विमान, एक झलक देखने को घरों की छत पर चढ़े लोग

संवाद सूत्र, चिन्यालीसौड़। भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर जारी रहा। इस दौरान चिन्यालीसौड़ के आसमान में वायुसेना का परिवहन विमान सी-295 गरजा। विमान ने चार बार हवाई अड्डे के रनवे पर सफल लैंडिंग व टेक-आफ का अभ्यास किया।
बता दें कि चीन सीमा से लगा उत्तरकाशी जनपद स्थित चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा वायुसेना के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि वायुसेना इसे अपना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाने के लिए कवायद कर रही है। इसी क्रम में समय-समय पर वायुसेना की ओर से यहां अपने विमानों की लैंडिंग व टेक-आफ का अभ्यास किया जाता है। इसी क्रम में गत सोमवार को वायुसेना ने यहां अपने सैन्य परिवहन विमान सी-295 से अभ्यास शुरू किया है।
मंगलवार को भी करीब दो से तीन बजे के मध्य इस विमान ने हवाई अड्डे के रनवे पर करीब चार बार सफल लैंडिंग व टेक आफ का अभ्यास किया। इस दौरान हवाई अड्डे से लगे आवासीय घरों की छत पर लोग विमान को देखने के लिए आतुर नजर आये।
उल्लेखनीय है कि वायुसेना का सैन्य परिवहन विमान सी-295 मल्टीपर्पज विमान है, जो कि सैनिकों, सामान और आपातकालीन राहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह अभ्यास अगले कुछ और दिन जारी रहेगा।
