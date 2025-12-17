Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गरजा वायुसेना का C-295 विमान, एक झलक देखने को घरों की छत पर चढ़े लोग

    By Ajay Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वायुसेना का C-295 विमान गरज उठा, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। विमान की गर्जना से क्षेत्र में उ ...और पढ़ें

    Hero Image

    वायुसेना का चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर अभ्यास जारी. Jagran

    संवाद सूत्र, चिन्यालीसौड़। भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर जारी रहा। इस दौरान चिन्यालीसौड़ के आसमान में वायुसेना का परिवहन विमान सी-295 गरजा। विमान ने चार बार हवाई अड्डे के रनवे पर सफल लैंडिंग व टेक-आफ का अभ्यास किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि चीन सीमा से लगा उत्तरकाशी जनपद स्थित चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा वायुसेना के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि वायुसेना इसे अपना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाने के लिए कवायद कर रही है। इसी क्रम में समय-समय पर वायुसेना की ओर से यहां अपने विमानों की लैंडिंग व टेक-आफ का अभ्यास किया जाता है। इसी क्रम में गत सोमवार को वायुसेना ने यहां अपने सैन्य परिवहन विमान सी-295 से अभ्यास शुरू किया है।

    मंगलवार को भी करीब दो से तीन बजे के मध्य इस विमान ने हवाई अड्डे के रनवे पर करीब चार बार सफल लैंडिंग व टेक आफ का अभ्यास किया। इस दौरान हवाई अड्डे से लगे आवासीय घरों की छत पर लोग विमान को देखने के लिए आतुर नजर आये।

    उल्लेखनीय है कि वायुसेना का सैन्य परिवहन विमान सी-295 मल्टीपर्पज विमान है, जो कि सैनिकों, सामान और आपातकालीन राहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह अभ्यास अगले कुछ और दिन जारी रहेगा।

    यह भी पढ़ें- चीन की बढ़ती गतिविधि के बीच अमेरिका और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास, देखते ही बन रहा दोनों सेनाओं का शौर्य