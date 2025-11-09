रुद्रपुर में पश्चिम बंगाल की युवती ने फंदे से लटककर दी जान, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में पश्चिम बंगाल निवासी युवती ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। इसका पता चलते ही पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव फंदे से उतारा। बाद में पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है, मृतका के पास से किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूलरूप से कोलकत्ता पश्चिम बंगाल जिला नदिया गंगनापुर निवासी 27 वर्षीय सुचित्रा दास पुत्री सुनील कुमार दास एक साल तक अपने संजय नगर खेड़ा में रहने वाले फूफा शिव कुमार मलिक के यहां रही थी। तीन चार दिन पहले उसने ट्रांजिट कैंप फुलसुंगा जनपद रोड पर लक्ष्म सिंह के घर में किराए में कमरा लिया। जिसके बाद वह अकेले ही वहां रहने लगी।

बताया जा रहा है कि सुचित्रा हैदराबाद में काम करने वाले युवक से बात करती थी। इस दौरान उसने युवक को आत्महत्या करने की जानकारी दी। जिस पर युवक ने सुचित्रा की मां को पश्चिम बंगाल में काल कर मामले की जानकारी दी। जहां से सुचित्रा की मां ने उसके बुआ और फूफा को काल कर उसके कमरे में जाने को कहा। रविवार सुबह जब सुचित्रा के फूफा शिव कुमार मलिक उसके कमरे में पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था।