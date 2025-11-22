Rudrapur: सीमेंट से लोडेड ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, दो साथी घायल

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। काशीपुर हाईवे पर एलायंस कॉलोनी गेट पर सीमेंट से लोडेड ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपित चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। घटना से मृतक के स्वजन में कोहराम मचा हुआ है।

संजय नगर खेड़ा निवासी 22 वर्षीय सुमित पुत्र सुशील शनिवार को मोहल्ले में ही रहने वाले अपने साथी पवित्र मंडल पुत्र प्रदीप मंडल और रोहित पुत्र नंदू के साथ स्कूटी से दिनेशपुर गया हुआ था। शाम साढ़े सात बजे के आसपास तीनों ही स्कूटी से वापस घर को आ रहे थे। जब वह काशीपुर रोड पर एलायंस कॉलोनी गेट के पास पहुंचे तो अचानक सीमेंट के कट्टों से लोडेड ट्रैक्टर ट्राली ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। इससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद आरोपित चालक ट्रैक्टर ट्राली मौके पर छोड़कर फरार हो गया। यह देख आसपास के लोग भी एकत्र हो गए और सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टर ने सुमित को मृत घोषित कर दिया। इसका पता चलते ही मृतक के स्वजन में कोहराम मच गया।