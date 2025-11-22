Language
    Rudrapur: सीमेंट से लोडेड ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, दो साथी घायल

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:54 PM (IST)

    रुद्रपुर के काशीपुर हाईवे पर एलायंस कॉलोनी गेट के पास सीमेंट से लदे ट्रैक्टर ट्राली ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में संजय नगर खेड़ा निवासी सुमित की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है।

    काशीपुर हाईवे पर एलायंस कॉलोनी गेट पर हुआ हादसा, चालक हुआ फरार. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। काशीपुर हाईवे पर एलायंस कॉलोनी गेट पर सीमेंट से लोडेड ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपित चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। घटना से मृतक के स्वजन में कोहराम मचा हुआ है।

    संजय नगर खेड़ा निवासी 22 वर्षीय सुमित पुत्र सुशील शनिवार को मोहल्ले में ही रहने वाले अपने साथी पवित्र मंडल पुत्र प्रदीप मंडल और रोहित पुत्र नंदू के साथ स्कूटी से दिनेशपुर गया हुआ था। शाम साढ़े सात बजे के आसपास तीनों ही स्कूटी से वापस घर को आ रहे थे। जब वह काशीपुर रोड पर एलायंस कॉलोनी गेट के पास पहुंचे तो अचानक सीमेंट के कट्टों से लोडेड ट्रैक्टर ट्राली ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। इससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

    हादसे के बाद आरोपित चालक ट्रैक्टर ट्राली मौके पर छोड़कर फरार हो गया। यह देख आसपास के लोग भी एकत्र हो गए और सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टर ने सुमित को मृत घोषित कर दिया। इसका पता चलते ही मृतक के स्वजन में कोहराम मच गया।

    कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली कब्जे में ले लिया है। चालक की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।