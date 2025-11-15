अज्ञात वाहन की टक्कर से डयूटी जा रहे युवक की मृत्यु, बरेली बाईपास पर कट पर हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, किच्छा। अज्ञात वाहन की टक्कर से डयूटी जा रहे बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरजीत सिंह आयु 39 वर्ष पुत्र मंगत सिंह निवासी ग्राम चकौनी किच्छा यादव फूड्स में नौकरी करता है। शनिवार दोपहर वह बाइक पर अपने घर से डयूटी के लिए निकला था।

बरेली बाई पास पर स्थित कट के पास बाइक मोड़ते समय वह ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किच्छा में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के उपरांत उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया। स्वजन उसे लेकर निजी अस्पताल चले गए। उसकी स्थिति लगातार बिगड़ने पर बचने की कोई संभावना न देख वहां से भी उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।