डिप्रेशन में गया सड़क हादसे में घायल युवक, फंदे से लटककर की आत्महत्या

संवाद सहयोगी, गदरपुर। एक साल पहले सड़क हादसे में घायल होने के बाद घर में ही रह रहे युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। इसका पता चलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्राम पिपलिया नंबर एक महतोष गदरपुर निवासी 32 वर्षीय विवास राय पुत्र विकास राय एक साल पहले सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस दौरान उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। तब से वह घर में ही रह रहा था। पत्नी, मां और पिता उसकी देखभाल कर रहे थे। कोई काम न कर पाने और घर में रहते हुए लंबा समय बीतने से विवास मानसिक रूप से परेशान हो गया था।

बताया जा रहा है कि बुधवार शाम को उसकी पत्नी, मां और पिता विवाह समारोह में गए हुए थे। इसी बीच उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। साथ ही साड़ी का फंदा बनाकर उसमें लटक गया। रात को जब स्वजन घर आए तो कमरा अंदर से बंद मिला। आवाज देने पर कोई जवाब नहीं दिया। इस पर स्वजन ने दरवाजा तोड़ा तो वह अंदर लटका हुआ था। यह देख स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची गदरपुर थाना पुलिस ने जानकारी ली। गुरुवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया।