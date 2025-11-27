डिप्रेशन में गया सड़क हादसे में घायल युवक, फंदे से लटककर की आत्महत्या
एक दुखद घटना में, एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद डिप्रेशन में आए एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। युवक की मौत से इलाके में शोक की लहर है।
संवाद सहयोगी, गदरपुर। एक साल पहले सड़क हादसे में घायल होने के बाद घर में ही रह रहे युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। इसका पता चलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।
ग्राम पिपलिया नंबर एक महतोष गदरपुर निवासी 32 वर्षीय विवास राय पुत्र विकास राय एक साल पहले सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस दौरान उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। तब से वह घर में ही रह रहा था। पत्नी, मां और पिता उसकी देखभाल कर रहे थे। कोई काम न कर पाने और घर में रहते हुए लंबा समय बीतने से विवास मानसिक रूप से परेशान हो गया था।
बताया जा रहा है कि बुधवार शाम को उसकी पत्नी, मां और पिता विवाह समारोह में गए हुए थे। इसी बीच उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। साथ ही साड़ी का फंदा बनाकर उसमें लटक गया। रात को जब स्वजन घर आए तो कमरा अंदर से बंद मिला। आवाज देने पर कोई जवाब नहीं दिया। इस पर स्वजन ने दरवाजा तोड़ा तो वह अंदर लटका हुआ था। यह देख स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची गदरपुर थाना पुलिस ने जानकारी ली। गुरुवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया।
महतोष चौकी प्रभारी मुकेश मिश्रा ने बताया कि मृतक का एक साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। जिसके बाद से वह डिप्रेशन में चला गया था। उसने घर में पूर्व में दो-तीन बाद फंदे से लटककर आत्महत्या का भी प्रयास किया था।
