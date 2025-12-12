जिम करते समय गश खाकर गिरा युवक, दिल का दौरा पड़ने से मौत; उम्र महज 25 साल

संवाद सहयोगी, दिनेशपुर । जिम में वर्कआउट करते समय एक युवक गश खाकर गिर गया। लोग उसे अस्पताल ले गए जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक कर मौत से स्वजनों में कोहराम मच गया। उनका रो रोकर बुरा हाल है।

जानकारी के अनुसार निकटवर्ती दुर्गापुर गांव में 25 वर्षीय कमल बोरा पुत्र गोविंद सिंह बोरा का गांव में ही आर्मी जिम सेंटर चलाते थे। रोजाना की तरह कमल बुधवार सुबह जिम में वर्कआउट कर रहे थे। इस दौरान उन्हें चक्कर आये जिस पर उन्होंने पानी पीया और गस खाकर गिर गए।