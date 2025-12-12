Language
    जिम करते समय गश खाकर गिरा युवक, दिल का दौरा पड़ने से मौत; उम्र महज 25 साल

    By Lalit Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में एक दुखद घटना घटी। जिम करते समय एक 25 वर्षीय युवक अचानक गश खाकर गिर गया, जिसके बाद उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। ...और पढ़ें

    हल्द्वानी के चित्रशिला घाट पर किया गया अंतिम संस्कार. Concept Photo

    संवाद सहयोगी, दिनेशपुर । जिम में वर्कआउट करते समय एक युवक गश खाकर गिर गया। लोग उसे अस्पताल ले गए जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक कर मौत से स्वजनों में कोहराम मच गया। उनका रो रोकर बुरा हाल है।

    जानकारी के अनुसार निकटवर्ती दुर्गापुर गांव में 25 वर्षीय कमल बोरा पुत्र गोविंद सिंह बोरा का गांव में ही आर्मी जिम सेंटर चलाते थे। रोजाना की तरह कमल बुधवार सुबह जिम में वर्कआउट कर रहे थे। इस दौरान उन्हें चक्कर आये जिस पर उन्होंने पानी पीया और गस खाकर गिर गए।

    वहां मौजूद अन्य लोगों ने अचेत अवस्था में कमल को अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से स्वजनों में कोहराम मच गया। मृतक गोविंद सिंह बोरा का इकलौता पुत्र था। उनके पिता सेना से रिटायर्ड हैं। गमगीन माहौल में हल्द्वानी स्थित चित्रशाला घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया।