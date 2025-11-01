बाजपुर में फांसी पर लटका मिला जनपद पीलीभीत का श्रमिक, हत्या की आशंका; जांच शुरू
उत्तराखंड के बाजपुर में पीलीभीत के एक श्रमिक का शव फांसी पर लटका मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत का कारण स्पष्ट हो सके।
संवाद सहयोगी, जागरण बाजपुर । बाजपुर दोराहा क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक श्रमिक का शव कमरे में फांसी पर लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। बाजपुर पहुंचे स्वजन ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली में तहरीर दी है।
पीलीभीत जिले के ग्राम जिठनिया, तहसील अमरिया निवासी नंदराम पुत्र बाबूराम ने पुलिस को बताया कि उनका 19 वर्षीय बेटा सागर को उदयपुर, थाना अमरिया निवासी एक व्यक्ति 23 अक्टूबर को काम करने के लिए ग्राम महेशपुरा, दोराहा बाजपुर लेकर आया था। यहाँ वह 11 हजार रुपये प्रतिमाह पर कार्य कर रहा था और मकान मालिक के तीन मंजिला घर की ऊपरी मंजिल पर रहता था।
नंदराम के अनुसार, 31 अक्टूबर की रात करीब एक बजे फोन आया कि सागर ने फांसी लगा ली है और उसकी मौत हो गई। यह सुनते ही परिवार रातभर में ही सुबह छह बजे बाजपुर पहुंच गया, जहाँ उन्हें बताया गया कि शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। स्वजन का आरोप है कि सागर की हत्या कर शव को फांसी पर लटकाया गया है।
पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो पाएगी। खबर लिखे जाने तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी, हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।