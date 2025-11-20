वर्क फ्राम होम दिलाने के नाम पर उत्तराखंड में ठगी, महिला को लगाया एक लाख 93 हजार का चूना

जागरण संवाददाता, किच्छा । वर्क फ्राम होम के टास्क पर रिव्यू देने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 1.93 लाख का चूना लगा दिया। थाना पुलभट्टा निवासी व्यक्ति ने साइबर क्राइम थाने में की शिकायत में कहा उसकी बहेड़ी, जिला बरेली उत्तर प्रदेश निवासी मंगेतर वर्क फ्राम होम का काम आनलाइन इंटरनेट मीडिया साइट पर सर्च कर रही थी।

तीन नवंबर को उसके मोबाइल में व्हाटसएप पर मैसेज आया। उसने अपने आपको एनएसई कारपोरेट आफिस का एचआर एसिस्टेंट बता आनलाइन जाब का कार्य देने का झांसा दिया। उसकी मंगेतर ने उसको इस बात की जानकारी दी तो उसने भी घर बैठे ही काम मिलने की आस में अपनी सहमति दे दी। मंगेतर को उनके द्वारा टेलीग्राम पर दिए लिंक को एक्सेस करने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने उसको होटल के फूड के रिव्यू का टास्क दिया।