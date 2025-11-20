वर्क फ्राम होम दिलाने के नाम पर उत्तराखंड में ठगी, महिला को लगाया एक लाख 93 हजार का चूना
उत्तराखंड के किच्छा में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। एक महिला को ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर 1.93 लाख रुपये का चूना लगाया गया। ठगों ने टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क किया और फूड रिव्यू का टास्क देकर पैसे ऐंठे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, किच्छा । वर्क फ्राम होम के टास्क पर रिव्यू देने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 1.93 लाख का चूना लगा दिया। थाना पुलभट्टा निवासी व्यक्ति ने साइबर क्राइम थाने में की शिकायत में कहा उसकी बहेड़ी, जिला बरेली उत्तर प्रदेश निवासी मंगेतर वर्क फ्राम होम का काम आनलाइन इंटरनेट मीडिया साइट पर सर्च कर रही थी।
तीन नवंबर को उसके मोबाइल में व्हाटसएप पर मैसेज आया। उसने अपने आपको एनएसई कारपोरेट आफिस का एचआर एसिस्टेंट बता आनलाइन जाब का कार्य देने का झांसा दिया। उसकी मंगेतर ने उसको इस बात की जानकारी दी तो उसने भी घर बैठे ही काम मिलने की आस में अपनी सहमति दे दी। मंगेतर को उनके द्वारा टेलीग्राम पर दिए लिंक को एक्सेस करने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने उसको होटल के फूड के रिव्यू का टास्क दिया।
टास्क पूरा होने पर उनको विश्वास में लेने के लिए साइबर ठगों ने बैंक खाते का नंबर दिए जाने पर उसके खाते में एक सौ दस व दो सौ रुपये की राशि ट्रांसफर की। उनके झांसे में आकर उसने एक लाख 93 हजार रुपये उनको ट्रांसफर कर दिए, जब उनके द्वारा फिर एक लाख रुपये की मांग की गई तो उसे ठगे जाने का एहसास हो गया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) व आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।
