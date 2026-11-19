जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक तापमान बढ़ने के आसार हैं। जबकि तराई में मौसम साफ बना रहेगा।

जीबी पंत विवि में मौसम विभाग के प्रभारी डा. एएस नैन ने बताया कि गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। बुधवार सुबह हवा में नमी 90 प्रतिशत और दोपहर बाद 41 प्रतिशत आंकी गई।

सूर्याेदय : 06:37

सूर्यास्त : 05:17

तापमान

ऊधम सिंह नगर

18 नवंबर 2026: 27.6, 11.5

19 नवंबर 2026: 27.0, 13.0

20 नवंबर 2026: 25.0, 12.0

नैनीताल





19 नवंबर 2026: 21.00, 12.00

20 नवंबर 2026: 20.00, 12.00

चंपावत

19 नवंबर 2026: 18.0, 09.0

20 नवंबर 2026: 19.0, 05.0

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