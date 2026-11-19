डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में ठंड के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अकवान का असर राज्य के मौसम पर भी पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार, 20 और 21 नवंबर को राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना है। दक्षिणी झारखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राजधानी रांची में भी बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान अकवान बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और उससे सटे पश्चिम-मध्य हिस्से में सक्रिय है। इसके 19 नवंबर की सुबह तक अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई गई है। पूर्वानुमान के मुताबिक, यह 20 नवंबर की दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और यनम तट के बीच नेल्लोर और तुनी के आसपास से गुजर सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने और झोंके 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने का अनुमान है।

20 और 21 नवंबर को इन जिलों में बारिश का अलर्ट चक्रवात का सीधा असर झारखंड में पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से राज्य के मौसम में बदलाव हो सकता है। 19 नवंबर को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा समेत दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

वहीं, 20 नवंबर को दक्षिणी झारखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। 21 नवंबर को लातेहार और सरायकेला-खरसावां के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश हो सकती है। रांची में भी छाएंगे बादल, तापमान में आएगी गिरावट राजधानी रांची में 20 और 21 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री से घटकर करीब 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ेगा। 22 और 23 नवंबर को भी राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी रह सकती है।