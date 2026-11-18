सर्दी के मौसम में में शरीर को अंदर से गर्माहट देगा ये गर्मा-गर्म 'चिकन-कॉर्न सूप', उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग
सर्दी के मौसम में शरीर को गर्माहट देने और स्वाद का आनंद लेने के लिए चिकन-कॉर्न सूप एक बेहतरीन विकल्प है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंड का मौसम आते ही मन कुछ ऐसा खाने को करता है, जो शरीर को अंदर से गर्माहट दे और स्वाद में भी बेहतरीन हो। इसलिए इस मौसम में गर्मा-गर्म सूप पीने से बेहतर और कुछ नहीं लगता, उस पर भी अगर चिकन-कॉर्न सूप हो, तो मजा दोगुना हो जाता है।
चिकन-कॉर्न सूप स्वाद में तो मजेदार होता ही है। साथ ही, सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। अगर आप भी इस ठंड के मौसम में चिकन-कॉर्न सूप का आनंद लेना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी एकदम आसान रेसिपी।