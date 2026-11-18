1 सबसे पहले एक पैन में बोनलेस चिकन और 4-5 कप पानी या चिकन स्टॉक डालें।

2 इसमें थोड़ा सा नमक और चुटकी भर काली मिर्च डालकर चिकन को अच्छी तरह से उबाल लें। जब चिकन पक जाए, तो उसे पानी से बाहर निकालकर ठंडा कर लें और उसके छोटे-छोटे श्रेड अलग कर लें।

3 बचे हुए पानी या स्टॉक फेंकें नहीं, सूप में इसी का इस्तेमाल करें क्योंकि यह सूप को असली स्वाद देता है।

4 अब स्वीट कॉर्न के दानों को मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लें। कुछ साबुत दाने बचाकर अलग रख लें ताकि सूप पीते समय कॉर्न का क्रंच मुंह में आए।

5 अब एक पैन में मक्खन गरम करें और इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ सेकंड के लिए भूनें, ताकि उसकी कच्ची महक निकल जाए।

6 अब इसमें पिसा हुआ और साबुत स्वीट कॉर्न डालकर 1-2 मिनट तक भूनें।

7 इसके बाद पैन में उबले हुए चिकन श्रेड्स और पानी या चिकन स्टॉक मिला दें। इसे मध्यम आंच पर उबलने दें।

8 जब सूप में उबाल आ जाए, तो इसमें सोया सॉस, काली मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें।

9 अब एक छोटी कटोरी में दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लार लें और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाकर एक चिकना घोल तैयार कर लें। इस घोल को उबलते हुए सूप में धीरे-धीरे कर के डालें और लगातार करछी चलाते रहें, ताकि गांठें न पड़ें। इसे 2-3 मिनट तक पकने दें।