जागरण संवाददाता, पटना। पछुआ के कारण प्रदेश का मौसम शुष्क और सामान्य बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों के दौरान प्रदेश में सुबह के समय धुंध का प्रभाव बना रहेगा।

तापमान में इस दौरान विशेष बदलाव के आसार नहीं है। तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ सुबह और रात्रि में ठंड का प्रभाव एवं दिन में धूप के कारण हल्की गर्मी का एहसास होगा।

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान 'अकवान' 19 नवंबर की सुबह गंभीर चक्रवात के रूप में बदल जाएगा। यह तेजी से आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ रहा है।

20 नवंबर को 120-130 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर बीच तट से टकराएगा। तूफान का मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश और ओडिशा होने के कारण बिहार के मौसम पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।