    इस शहर में लहराएगा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा, CM Dhami फहराएंंगे शान का प्रतीक

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:38 PM (IST)

    खटीमा में उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फहराएंगे। यह विशाल तिरंगा शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ देशभक्ति की भावना को भी जागृत करेगा। यह उत्तराखंड के गौरव और एकता का प्रतीक बनेगा, जो राज्य के नागरिकों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और प्रेम को याद दिलाएगा।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे ऊचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण करेंगे। File Photo

    जागरण संवाददाता,खटीमा। स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक तिरंगा गुरुवार को उत्तराखंड की धरती पर एक नई ऊँचाई छूने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के कंजाबाग चौराहे पर लगाए गए उत्तराखंड के सबसे ऊचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण करेंगे। यह तिरंगा न केवल इस सीमांत नगर की पहचान बनेगा, बल्कि प्रदेशवासियों के दिलों में राष्ट्रभक्ति की नई ज्योति भी जलाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित यह भव्य तिरंगा 65 मीटर (लगभग 213 फीट) ऊंचे पोल पर फहराया जाएगा। इसे 47.82 लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया है।अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट बसे इस नगर में तिरंगे का यह विराट रूप न केवल देशभक्ति का प्रतीक बनेगा, बल्कि नगर में पर्यटन गतिविधियों को गति देने में भी सक्षम होगा। खटीमा एसडीएम तुषार सैनी, गदरपुर एसडीएम ऋचा सिंह, तहसीलदार बीरेन्द्र सजवाण, मनीष पंत आदि ने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर जायज़ा लिया।

    खटीमा- मेलाघाट मार्ग का सीएम करेंगे शिलान्यास

    खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 10:15 पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेलाघाट में खटीमा-मेलाघाट राज्यमार्ग 107 के सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इस मार्ग की लंबाई 11.50 किमी है जिसकी स्वीकृत लागत 2089.74 लाख रुपये है। सीएम इसके बाद अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे।

    तिरंगा क्षेत्र की 50 मीटर परिधि में नो वैंडिंग जोन घोषित

    खटीमा : कंजाबाग तिराहे पर उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया है। एसडीएम तुषार सैनी ने तिरंगे की गरिमा के मद्देनजर तिरंगा क्षेत्र की 50 मीटर की परिधि में नो वैंडिंग जोन घोषित किया है। साथ ही आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया है।