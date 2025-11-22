Language
    Uttarakhand Panchayat By-Election: रुद्रपुर में भी महिलाएं रहीं आगे, कनकपुर में रोमांचक रहा मुकाबला

    By Brijesh Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:47 PM (IST)

    उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव के नतीजों में रुद्रपुर में महिलाओं ने अपना वर्चस्व दिखाया है। वहीं, कनकपुर में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जहाँ उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। रुद्रपुर में महिलाओं की जीत ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है।

    त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिक्त रह गए सीटों के लिए उप निर्वाचन संपन्न। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिक्त रह गए सीटों के लिए उप निर्वाचन संपन्न हुआ। रुद्रपुर के जवाहर नगर वार्ड 12 से दुर्गा देवी, खमिया नंबर एक वार्ड एक से सीता थापा, वार्ड पांच कमला भागुनी, रामेश्वरपुर वार्ड छह से सिमरन कौर, मटकोटा वार्ड तीन से ज्योति, वार्ड छह से ऊषा, वार्ड सात से पूजा पटवाल, बिंदुखेड़ा वार्ड एक से संजय सिंह, वार्ड पांच से सतविंदर कौर, वार्ड 10 से विचित्र सिंह, कनकपुर वार्ड चार से कन्हैया गौतम, छिनकी वार्ड आठ समन फातमा, नजिमाबाद वार्ड तीन से नीमा, वार्ड 10 रेनू आर्या निर्वाचित हुईं। ग्राम कनकपुर में ग्राम पंचायत सदस्य पद का चुनाव काफी रोमांचक रहा।

    कन्हैया गौतम के विपक्ष में अभिषेक कुमार थे। दोनों ही प्रत्याशियों को 51-51 मत मिले। ऐसे में टास प्रक्रिया अपनाई गई। जिसमें कन्हैया ने हेड बोलकर टास और चुनाव दोनों जीत लिया।

    रायपुर वार्ड एक से मंजीत कौर, लखनऊ वार्ड एक मानवति, मसीत वार्ड दो से आरती, वार्ड सात की शाहिन जहां, नंदपुर वार्ड सात पूजा, पत्थरकुई वार्ड नौ नीतू, खानपुर पश्चिम वार्ड छह सुनीता रानी, धीमरखेड़ा वार्ड दो रघु सिंह, खेमपुर वार्ड पांच ज्योति, वार्ड आठ नेहा।