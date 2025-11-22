Uttarakhand Panchayat By-Election: रुद्रपुर में भी महिलाएं रहीं आगे, कनकपुर में रोमांचक रहा मुकाबला

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिक्त रह गए सीटों के लिए उप निर्वाचन संपन्न हुआ। रुद्रपुर के जवाहर नगर वार्ड 12 से दुर्गा देवी, खमिया नंबर एक वार्ड एक से सीता थापा, वार्ड पांच कमला भागुनी, रामेश्वरपुर वार्ड छह से सिमरन कौर, मटकोटा वार्ड तीन से ज्योति, वार्ड छह से ऊषा, वार्ड सात से पूजा पटवाल, बिंदुखेड़ा वार्ड एक से संजय सिंह, वार्ड पांच से सतविंदर कौर, वार्ड 10 से विचित्र सिंह, कनकपुर वार्ड चार से कन्हैया गौतम, छिनकी वार्ड आठ समन फातमा, नजिमाबाद वार्ड तीन से नीमा, वार्ड 10 रेनू आर्या निर्वाचित हुईं। ग्राम कनकपुर में ग्राम पंचायत सदस्य पद का चुनाव काफी रोमांचक रहा।