    साइकिलिंग की नर्सरी के रूप में उभर रहा उत्तराखंड: खेल मंत्री रेखा आर्या

    By Shivang Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:54 AM (IST)

    रुद्रपुर में नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर से 600 से अधिक साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस ...और पढ़ें

    खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया


    जागरण संवाददाता, उधमसिंह नगर। रुद्रपुर स्थित शिवालिक वेलोड्रम में आयोजित नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में देशभर के 600 से अधिक साइकिलिस्टों ने भाग लिया। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रदेश के खेल ढांचे और साइकिलिंग वेलोड्रम के महत्व पर जोर दिया।

    खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में साइकिलिंग वेलोड्रम के निर्माण के बाद प्रदेश अब साइकिलिंग की नर्सरी के रूप में उभर सकता है।

    उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान विकसित खेल संरचना में साइकिलिंग वेलोड्रम सबसे अहम है। उन्होंने यह भी बताया कि आम तौर पर नेशनल गेम्स में कई राज्यों को साइकिलिंग के आयोजन दूसरे प्रदेशों में करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की आधुनिक सुविधाएं देश के कुछ ही राज्यों में उपलब्ध हैं। रेखा आर्या ने खिलाड़ियों को लगातार अभ्यास करने और अपनी तकनीक सुधारने की सलाह दी।

    इस अवसर पर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ओंकार सिंह, सचिव मनिंदर पाल सिंह, उत्तरांचल ओलंपिक संघ के महासचिव डीके सिंह, उत्तराखंड साइकलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल चौधरी, सचिव देवेश पांडे, जिला अध्यक्ष डॉ. नागेंद्र शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उन्होंने भी खिलाड़ियों को भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम ऊंचा करने के लिए प्रेरित किया।