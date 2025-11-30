Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऊधम सिंह नगर: भाखड़ा पुल पर भीषण हादसा, दो की मौत, दो घायल

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:22 AM (IST)

    गदरपुर में, बिलासपुर (यूपी) से लौट रहे युवकों की कार भाखड़ा पुल पर ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें दो की मौत हो गई और दो घायल हो गए। मृतक आशीष बिष्ट और अतुल बिष्ट थे, जो विवाह समारोह से लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    विवाह समारोह से देर रात आ रहे थे रुद्रपुर, भाखड़ा पुल पर हुआ हादसा

    जागरण संवाददाता, गदरपुर। बिलासपुर यूपी में विवाह समारोह से लौट रहे युवकों की कार भाखड़ा पुल पर ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। इससे कार सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसका पता चलते ही मृतकों के स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    तोमर कालोनी मादपुर कोटद्वार निवासी 24 वर्षीय आशीष बिष्ट पुत्र करण सिंह और कैमरी बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी 27 वर्षीय अतुल बिष्ट पुत्र प्रकाश सिंह बिष्ट अपने साथी रोहित सिंह और राजेंद्र रावत के साथ शनिवार को कार यूके-06-बीजे-7675 से ग्राम नवाबगंज बिलासपुर रामपुर में विवाह समारोह में गए हुए थे। देर रात तीन बजे के आसपास चारों ही कार से रुद्रपुर की ओर जा रहे थे। जब वह कार से भाखड़ा पुल के पास ही थे कि अचानक उनकी कार धान से लोडेड ट्रैक्टर ट्राली के पीछे से टकरा गई। इससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

    साथ ही उसमें सवार आशीष बिष्ट और अतुल बिष्ट की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उनके साथी रोहित सिंह और राजेंद्र रावत गंभीर रूप से घायल हो गए। यह देख वहां से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

    सूचना पर थानाध्यक्ष संजय पाठक, चौकी इंचार्ज मुकेश मिश्रा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी ली। साथ ही घायलों को उपचार के लिए रुद्रपुर भेज दिया गया। जबकि दोनों शवों का पंचनामा भरकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर, हादसे का पता चलते ही मृतक के स्वजन में कोहराम मचा हुआ है।