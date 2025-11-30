ऊधम सिंह नगर: भाखड़ा पुल पर भीषण हादसा, दो की मौत, दो घायल

जागरण संवाददाता, गदरपुर। बिलासपुर यूपी में विवाह समारोह से लौट रहे युवकों की कार भाखड़ा पुल पर ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। इससे कार सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसका पता चलते ही मृतकों के स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

तोमर कालोनी मादपुर कोटद्वार निवासी 24 वर्षीय आशीष बिष्ट पुत्र करण सिंह और कैमरी बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी 27 वर्षीय अतुल बिष्ट पुत्र प्रकाश सिंह बिष्ट अपने साथी रोहित सिंह और राजेंद्र रावत के साथ शनिवार को कार यूके-06-बीजे-7675 से ग्राम नवाबगंज बिलासपुर रामपुर में विवाह समारोह में गए हुए थे। देर रात तीन बजे के आसपास चारों ही कार से रुद्रपुर की ओर जा रहे थे। जब वह कार से भाखड़ा पुल के पास ही थे कि अचानक उनकी कार धान से लोडेड ट्रैक्टर ट्राली के पीछे से टकरा गई। इससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

साथ ही उसमें सवार आशीष बिष्ट और अतुल बिष्ट की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उनके साथी रोहित सिंह और राजेंद्र रावत गंभीर रूप से घायल हो गए। यह देख वहां से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।