Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रुद्रपुर में महिला से छेड़छाड़ पर हंगामा, क्षेत्र में फैल गया तनाव; लोगों ने किया प्रदर्शन

    By Virendra Bhandari Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:04 PM (IST)

    रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में एक महिला दुकानदार से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सिगरेट मांगने के बहाने एक व्यक्ति ने महिला का हाथ पकड़ा, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि आरोपित ने पार्षद के साथ मिलकर पड़ोसी की कार तोड़ दी। पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आरोपित ने महिला के बचाव में पड़ोसी की कार भी तोड़ी। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। सिगरेट मांगने के बहाने एक आरोपित ने महिला दुकानदार का हाथ पकड़ लिया। जब महिला ने धक्का दिया तो आरोपित जमीन पर गिर गया और गालीगलौज करने लगा। यह देख पड़ोसी ने बीच बचाव कर आरोपित को घर तक छोड़ दिया। इससे आक्रोशित आरोपित ने पार्षद के साथ मिलकर हंगामा करते हुए देर रात पड़ोसी की कार क्षतिग्रस्त कर दी। मामले में पीड़ित महिला ने आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, बुधवार सुबह ट्रांजिट कैंप जनपथ रोड रुद्राक्ष कालोनी निवासी मंजू कोली पत्नी दीनानाथ कोली ने बताया कि घर के बाहर उसकी किराने की दुकान है। पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की भी किराने की दुकान है। वह आए दिन उससे छेड़छाड़ करता रहता है। 20 अक्टूबर की रात वह अपने दुकान पर थी। इसी बीच पड़ोसी दुकानदार नशे की हालत में आया और सिगरेट मांगते हुए उसका हाथ पकड़ लिया।

    इस पर उसने हाथ छुड़ाने के लिए धक्का दिया तो वह जमीन पर गिर गया। इससे आक्रोशित होकर वह गालीगलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगा। यह देख पड़ोसी रामपाल दिवाकर, देवकी नंदन और नंदराम एकत्र हुए और उसे समझाकर घर तक छोड़ आए। आरोप है कि देर रात उसने पार्षद समेत अन्य लोगों को अपने घर पर बुलाया और शराब पिलाई। जिसके बाद उन्होंने मोहल्ले में हंगामा करते हुए पड़ोसी रामपाल दिवाकर के घर जाकर गालीगलौज कर कार क्षतिग्रस्त कर दी।

    शोर होने पर जब वह बीच बचाव करने लगी तो उसे देख लेने की धमकी दी। मंजू कोली ने पुलिस से आरोपित और उसे संरक्षण देने वाले पार्षद पर कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष ट्रांजिट कैंप मोहन पांडे ने बताया कि शिकायती पत्र मिला है। जांच की जा रही है, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।