    तमंचा लोड कर फायरिंग का वीडियो इंटरनेट मीडिया में अपलोड करना पड़ा भारी, पुलिस तक पहुंचा मामला

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:23 PM (IST)

    एक व्यक्ति ने तमंचा लोड कर फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद यह वायरल हो गया। मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की तलाश कर रही है।

    पुलिस तक पहुंचा मामला, आरोपित की तलाश शुरू। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। तमंचा लोड कर फायरिंग का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हुआ है। मामला पुलिस तक पहुंचा तो जांच शुरू कर दी गई। साथ ही आरोपित के संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई। वायरल वीडियो रुद्रपुर के सुभाष कालोनी निवासी एक युवक की बताई जा रही है। जो पूर्व में मादक पदार्थ की तस्करी में भी गिरफ्तार हो चुका है। वायरल वीडियो में युवक के हाथ में एक तमंचा है। जिसे वह खोलता है तो उसमें एक कारतूस लोड था। जिसके बाद युवक तमंचे से हवाई फायर करता है। वीडियो वायरल होते ही शहर में चर्चाओं में आ गया। वायरल वीडियो पुलिस तक भी पहुंची।

    इस पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को जांच कर आरोपित पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिसके बाद पुलिस आरोपित की पहचान के प्रयास में जुट गई है। साथ ही उसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि वायरल वीडियो में जो युवक दिखाई दे रहा है। उसकी तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।