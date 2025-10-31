तमंचा लोड कर फायरिंग का वीडियो इंटरनेट मीडिया में अपलोड करना पड़ा भारी, पुलिस तक पहुंचा मामला

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। तमंचा लोड कर फायरिंग का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हुआ है। मामला पुलिस तक पहुंचा तो जांच शुरू कर दी गई। साथ ही आरोपित के संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई। वायरल वीडियो रुद्रपुर के सुभाष कालोनी निवासी एक युवक की बताई जा रही है। जो पूर्व में मादक पदार्थ की तस्करी में भी गिरफ्तार हो चुका है। वायरल वीडियो में युवक के हाथ में एक तमंचा है। जिसे वह खोलता है तो उसमें एक कारतूस लोड था। जिसके बाद युवक तमंचे से हवाई फायर करता है। वीडियो वायरल होते ही शहर में चर्चाओं में आ गया। वायरल वीडियो पुलिस तक भी पहुंची।