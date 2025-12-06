जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। देहरादून स्थित मुख्य सर्वर के मेंटिनेंस कार्य के चलते उत्तराखंड ऊर्जा निगम की सभी एप्लीकेशन शुक्रवार सुबह से बंद हैं। इस कारण प्रदेश में उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं से जुड़े कार्यों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा निगम ने तीन दिन के लिए सर्वर मेंटिनेंस की घोषणा की थी। इसके तहत रविवार तक सभी आनलाइन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। अधिकारियों के अनुसार कार्य पूरा होते ही सोमवार से स्थिति सामान्य हो जाएगी।

एप्लीकेशन बंद रहने से उपभोक्ता न तो आनलाइन बिजली बिल जमा कर पा रहे हैं, न ही नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन हो रहे हैं। शहर के कई विद्युत उपकेंद्रों पर उपभोक्ता बिल जमा करने पहुंचे, लेकिन आनलाइन सिस्टम ठप होने के कारण उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। बिल काउंटरों पर सन्नाटा पसरा है, जबकि उपभोक्ता बार-बार पूछताछ कर रहे हैं कि सिस्टम कब तक चालू होगा।

हालांकि, ऊर्जा निगम ने भारी भरकम राशि वाले विद्युत बिलों की वसूली आफलाइन मोड में जारी रखी है। ताकि राजस्व पर कम से कम असर पड़े। इसके बावजूद निगम की आयपर असर दिखाई देने लगा है। क्योंकि सबसे अधिक बिल भुगतान आनलाइन माध्यम से होता है। छोटे उपभोक्ता आफलाइन बिल जमा कराने में असहज महसूस कर रहे हैं। कई लोग असुविधा के कारण वापस लौट जा रहे हैं।