Kashipur News: अल्लीखां मामले में पुलिस को मिली सफलता, तीन अन्य आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

काशीपुर के मोहम्मद अल्ली खां में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिससे अब तक कुल 33 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने अनस आरिश और फैजान अंसारी को गिरफ्तार किया है जबकि हनीफ गांधी और दानिश चौधरी अभी भी फरार हैं। यह मामला 21 सितंबर को बिना अनुमति के निकाले गए जुलूस से जुड़ा है।

जागरण संवाददाता, काशीपुर। मोहम्मद अल्ली खां में हुए बवाल मामले में पुलिस ने तीन अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक मामले में 33 लोगों की गिरफ्तार कर चुकी है। रविवार की शाम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चिह्नित बवाल के आरोपित अनस निवासी लक्ष्मीपुर पट्टी, आरिश निवासी मदर कालोनी, फैजान अंसारी निवासी पुष्पक बिहार कालोनी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि नामजद दो आरोपित हनीफ गांधी और दानिश चौधरी अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है।

बता दें कि बीती 21 सितंबर की देर शाम मोहल्ला अल्ली खां क्षेत्र में समुदाय विशेष के लोगों ने बड़ी संख्या में बच्चों को आगे कर आई लव मोहम्मद जुलूस बिना प्रशासन की अनुमति के निकाला था। जुलूस जब मोहल्ला बांसफोड़ान क्षेत्र में पहुंचा तो वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारियों व कर्मियों ने जुलूस रोककर जुलूस की परमिशन की कापी मांगी।