Kashipur News: अल्लीखां मामले में पुलिस को मिली सफलता, तीन अन्य आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
काशीपुर के मोहम्मद अल्ली खां में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिससे अब तक कुल 33 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने अनस आरिश और फैजान अंसारी को गिरफ्तार किया है जबकि हनीफ गांधी और दानिश चौधरी अभी भी फरार हैं। यह मामला 21 सितंबर को बिना अनुमति के निकाले गए जुलूस से जुड़ा है।
जागरण संवाददाता, काशीपुर। मोहम्मद अल्ली खां में हुए बवाल मामले में पुलिस ने तीन अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक मामले में 33 लोगों की गिरफ्तार कर चुकी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।