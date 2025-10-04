Bajpur News: तेज रफ्तार टेंपू चालक ने स्कूली बच्चों के टेंपू में मारी टक्कर, सात घायल

नैनीताल स्टेट हाईवे पर बाजपुर के पास एक तेज रफ्तार टेंपो ने स्कूली बच्चों के टेंपो को टक्कर मार दी जिससे पांच बच्चे घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ से तीन को हायर सेंटर रेफर किया गया। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। परिजनों ने टेंपो चालक की लापरवाही को हादसे का कारण बताया है।

जागरण संवाददाता, बाजपुर। नैनीताल स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार टेंपू चालक ने अनियंत्रित स्कूली बच्चों को लेकर लौट रहे दूसरे टेंपू में टक्कर मार दी। हादसे में पांच स्कूली बच्चों समेत सात लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीन को हायर सेंटर रेफर कर दिया है।

शुक्रवार को चीनी मिल निवासी शमीम पुत्र नसीम अपने टेंपू में सेंटमेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छुट्टी के बाद 11 विद्यार्थियों को लेकर उनके घर छोड़ने जा रहा था। बताया जाता है कि इसी बीच सायं करीब चार बजे नैनीताल-बाजपुर मुख्यमार्ग पर निरंकारी सत्संग भवन के निकट बरहैनी की ओर से बाजपुर की तरफ आ रहे तेज रफ्तार टेंपू चालक मुरादाबाद निवासी अधीरकांत पुत्र नेतराम सिंह ने अनियंत्रित होकर स्कूली बच्चों के टेंपू में टक्कर मार दी।

हादसे में टेंपू चालक 29 वर्षीय शमीम के साथ ही उसमें सवार स्कूली बच्चे पहाड़ी कालोनी निवासी 14 वर्षीय रवि पंत पुत्र जेपी पंत, 15 वर्षीय भव्या तिवारी पुत्र रमेश चंद्र तिवारी, 12 वर्षीय आन्या पंत पुत्री पवन पंत, तरुण, अगम एवं आरोपित टेंपू में सवार उसकी बेटी बलीनी घायल हो गए।

घटना के बाद दौड़कर पहुंचे आसपास के लोगों व राहगीरों की मदद से घायलों को आनन-फानन में ही सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर तीन बच्चों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं अचानक घटना की सूचना मिलने से अभिभावकों व स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया।

स्वजन तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंच गए। हादसे के बाद मौके से फरार हुए आरोपित को लोगों ने पीछा कर कुछ दूरी पर पकड़ लिया। आरोपित ने बताया कि वह अपनी बेटी व एक दोस्त के साथ रामनगर नैनीताल से वापस मुरादाबाद लौट रहा था और यह हादसा हो गया।

इस घटना के चलते बड़ी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों टेंपू अपने कब्जे में ले लिए हैं। खबर लिखे जाने तक किसी ने भी लिखित तहरीर नहीं दी थी। पहाड़ी कालोनी की बजाय पहले नैनीताल रोड पर बच्चे छोड़ने चला गया टेंपू चालक बाजपुर : नैनीताल स्टेट हाईवे पर घायल हुए स्कूली बच्चों का स्टापेज करीब डेढ़ किलोमीटर पहले पड़ जाता है, फिर बच्चे टेंपू में वहां कैसे पहुंचे इस बारे में स्वजन ने टेंपू चालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह रोजाना पहले पहाड़ी कालोनी के बच्चों को उतारता था और उसके बाद नैनीताल रोड स्थित पीडब्ल्यूडी के बच्चे को छोड़ने जाता था।