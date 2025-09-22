Udhamsingh Nagar News: पुलिस की मौजूदगी में दो पक्ष भिड़े, अवैध शराब के विवाद में चार घायल

ग्राम सरकड़ी निवासी गुरमुख सिंह पुत्र महेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि गांव के ही एक परिवार के कुछ लोग लंबे समय से अवैध कच्ची शराब बनाकर बेचने का काम कर रहे हैं। 21 सितंबर की सुबह करीब नौ बजे आरोपित एक कार में शराब भर रहे थे।

वहीं, दूसरे पक्ष के भी दो लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को पुलिस के माध्यम से सरकारी अस्पताल बाजपुर में भर्ती कराया गया है।

जागरण संवाददाता, बाजपुर। अवैध कच्ची शराब को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि आरोपितों ने पुलिस की मौजूदगी में ही धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस पर ग्रामीण जसवंत सिंह ने विरोध करते हुए पुलिस को सूचना दे दी, जिसके चलते पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों के साथ मिलकर शराब की तलाश शुरू कर दी।

आरोप है कि इसी बीच आरोपित आग-बबूला हो गए और पुलिस की मौजूदगी में ही गाली-गलौज करते हुए मक्खन सिंह पुत्र महेंद्र सिंह व जसवंत सिंह पुत्र बलवंत सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।

हमले में मक्खन सिंह के सिर पर गहरी चोट आई है, जबकि जसवंत सिंह की दाहिनी आंख व अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें हैं। खबर लिखे जाने तक प्राथमिकी पंजीकृत नहीं हुई थी।

वहीं दूसरे पक्ष की ओर सतपाल सिंह पुत्र प्यारे सिंह व सुखदेव सिंह पुत्र प्यारा सिंह के भी चोटें आई हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल बाजपुर में भर्ती कराया गया है।