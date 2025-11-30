बस की टक्कर से बहेड़ी के दो युवकों की मृत्यु, शवों का पंचनामा भर करवाया जा रहा पोस्टमार्टम

जागरण संवाददाता, किच्छा । बस की टक्कर से बाइक सवार बहेड़ी के दो युवकों की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने रात्रि में शव को रुद्रपुर स्थित मोर्चरी भिजवा दिया। रविवार सुबह शव का पंचनामा भरने की कार्रवाई की गई।

हाइवे पर सड़क निर्माण का कार्य करने के चलते इंट्रार्च फैक्ट्री के सामने किच्छा से चुकटी देवरिया टोल तक यातायात वनवे चल रहा है।

शनिवार रात अरबाज पुत्र इसराइल, जीशान पुत्र शरीफ अहमद मोहल्ला मोहम्मदपुर बहेड़ी जनपद बरेली उत्तर प्रदेश बाइक पर जा रहे थे। चुकटी टोल के पास ही बस की टक्कर से दोनो घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को पुलिस ने तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किच्छा में भर्ती करवाया। जहां चिकित्सकों ने जीशान को मृत घोषित कर दिया। जबकि अरबाज की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही अरबाज ने भी दम तोड़ दिया।