Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस की टक्कर से बहेड़ी के दो युवकों की मृत्यु, शवों का पंचनामा भर करवाया जा रहा पोस्टमार्टम

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 10:49 AM (IST)

    बरेली के बहेड़ी में बस की टक्कर से दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, किच्छा । बस की टक्कर से बाइक सवार बहेड़ी के दो युवकों की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने रात्रि में शव को रुद्रपुर स्थित मोर्चरी भिजवा दिया। रविवार सुबह शव का पंचनामा भरने की कार्रवाई की गई।
    हाइवे पर सड़क निर्माण का कार्य करने के चलते इंट्रार्च फैक्ट्री के सामने किच्छा से चुकटी देवरिया टोल तक यातायात वनवे चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार रात अरबाज पुत्र इसराइल, जीशान पुत्र शरीफ अहमद मोहल्ला मोहम्मदपुर बहेड़ी जनपद बरेली उत्तर प्रदेश बाइक पर जा रहे थे। चुकटी टोल के पास ही बस की टक्कर से दोनो घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को पुलिस ने तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किच्छा में भर्ती करवाया। जहां चिकित्सकों ने जीशान को मृत घोषित कर दिया। जबकि अरबाज की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही अरबाज ने भी दम तोड़ दिया।

    जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने अरबाज को मृत घोषित करने की औपचारिकता पूरी की। लालपुर चौकी प्रभारी बसंत प्रसाद ने बताया दोनों के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।