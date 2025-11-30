दिनेशपुर में 131 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्कर भाई गिरफ्तार, सप्लायर की तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। स्मैक की तस्करी कर रहे दिनेशपुर निवासी दो भाइयों को पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 131 ग्राम स्मैक और तस्करी में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर जेल भेज दिया है।

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि शनिवार देर रात एंटी नारकोटिक्स टास्क प्रभारी राजेश पांडे दिनेशपुर टीम के साथ गश्त पर थे। इस दौरान सूचना मिली कि नेतानगर रोड से होते हुए स्मैक की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क टीम ने दिनेशपुर थानाध्यक्ष रवींद्र बिष्ट को साथ लिया और नेतानगर में गोल्डन स्टेट के पास वाहनों की जांच शुरू कर दी।

इस दौरान बाइक सवार दो युवक पुलिस टीम को देखकर वापस मुड़ने लगे। शक होने पर पुलिस कर्मियों ने उनका पीछा कर दबोच लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम जयनगर दिनेशपुर निवासी संतोष सिंह पुत्र राम आसरे और पंकज सिंह पुत्र राम आसरे बताया। तलाशी में उनके पास से 131 ग्राम स्मैक और तस्करी में प्रयुक्त बाइक बरामद की।